वाराणसी विकास प्राधिकरण का एक्शन; मानकों के विपरीत निर्माणाधीन और संचालित 13 होटल-रेस्टोरेंट सील
आवासीय काॅलोनी में मानचित्र स्वीकृत कराकर कुछ भवन स्वामियों द्वारा नियमों के विपरीत व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 7:51 AM IST
वाराणसी : पर्यटकों की बढ़ रही संख्या के बीच बनारस में होटल की दिनों दिन तेजी से संख्या में इजाफा हो रहा है. ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन होटल पर लगाम लगाना. इसे लेकर सोमवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण में पर्यटकों के बड़े अब के रूप में पहचाने जाने वाले सारनाथ क्षेत्र में एक साथ 13 होटल को सील कर दिया गया है.
वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है बुद्ध विहार काॅलोनी जो आवासीय काॅलोनी है. इसके अंतर्गत भवन स्वामियों ने आवासीय उपयोग हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर तथा कुछ भवन स्वामियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए नियमों के विपरीत होटल निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था. उक्त होटलों का संचालन बिना समुचित पार्किंग व्यवस्था के किया जा रहा था. जिससे स्थानीय निवासियों एवं यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था.
आवासीय क्षेत्रों में होटल संचालन के कारण स्थानीय निवासियों को निरंतर यातायात जाम, अवैध पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, बाहरी व्यक्तियों की अत्यधिक आवाजाही, सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन एवं अन्य राहत वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, जिससे जनसुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित होटल संचालकों द्वारा सराय एक्ट की धारा 4/5 के अंतर्गत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त किया गया था.
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने संबंधित 13 होटलों को सील कर दिया गया है. साथ ही भवन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 तथा प्रचलित मानकों के अनुरूप होटल उपयोग हेतु मानचित्र स्वीकृत कराएं. आज स्थानीय प्रवर्तन टीम द्वारा होटल किरन पैलेस, होटल A- ZURE, होटल Four Leaf, होटल Xedic Roots, स्टे इन काशवी, ट्रस द्वारा भूतल पर निर्मित किया जा रहा नया होटल, होटल रियो बनारस, होटल Zion Inn, होटल पार्क प्लाज़ा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन, Comfort in Banaras को सील कर दिया गया.
वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया है कि वर्तमान समय में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया गया है. पात्र प्रकरणों में 7 दिवस के अंदर मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं. आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही करें, अन्यथा बिना लीगल तरीके से नियम कानून को ताक पर रखकर बनी किसी भी बिल्डिंग पर कार्रवाई जारी रहेगी.