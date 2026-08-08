वाराणसी में खूनी संघर्ष; एक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल, सामने आई ऐसी बात
आदमपुर थाना क्षेत्र के हनुमान फाटक इलाके में हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 1:13 PM IST
वाराणसी : आदमपुर थाना क्षेत्र में उसे समय हड़कंप मच गया, जब थाना क्षेत्र के हनुमान फाटक इलाके में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. इस मामले में आपसी विवाद मुख्य वजह बताया जा रहा है. एक व्यक्ति की मौत के साथ ही दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मृतक की पहचान रवि चौहान के रूप में हुई है. पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. रवि पान की दुकान चलाता था.
आदमपुर थाना क्षेत्र के हनुमान फाटक इलाके में शनिवार सुबह आपसी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया. इसके पहले बीती रात भी कुछ विवाद हुआ था और यह विवाद सुबह इतना बढ़ गया कि तीन लोगों पर जानलेवा हमला हुआ. हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंचे. जांच के लिए टीम का गठन किया और आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं.
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