उज्जैन में वनतारा की टीम, फॉरेस्ट एरिया का सर्वे जारी, 350 करोड़ की लागत शुरू होगा रेस्क्यू सेंटर

350 करोड़ की लागत से उज्जैन में तैयार होगा अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सफारी, रेस्क्यु सेंटर और जू, वनतारा टीम ने किया दौरा...

Vantara team in Ujjain
201 हेक्टेयर जमीन पर होगा डेवलपमेंट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read
उज्जैन: मध्यप्रदेश सरकार धर्म नगरी उज्जैन में 350 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सफारी, रेस्क्यू सेंटर और जू बसाने की तैयारी में जुट गई है. वनतारा की टीम ने उज्जैन के मक्सी रोड स्थित नवलखी फॉरेस्ट एरिया का दौरा किया और उज्जैन डीएफओ के साथ इस प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन देखते हुए चर्चा भी की, जिसकी तस्वीरे सामने आई हैं. इस बात की पुष्टि करते हुए उज्जैन डीएफओ अनुराग तिवारी ने कि कहा सिंहस्थ 2028 के पूर्व पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से और वन्य जीवो के संरक्षण के उद्देश्य से हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

201 हेक्टेयर जमीन पर होगा डेवलपमेंट

डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया, '' मक्सी रोड स्थित नवलखी फॉरेस्ट एरिया के 201 हेक्टर में अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सफारी, रेस्क्यू सेंटर और जू बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हमने कर दी है. इस क्षेत्र को लैंडस्केप मैं तैयार किया जाएगा, जिससे नदी और पत्थरों के बीच शेर, चीता, बाघ को देखा जा सकेगा. लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर सफारी होगी, जू ओड़िशा की नंदनकानन कि तरह होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तरीय सफारी, रेस्क्यू सेंटर और जू उज्जैन में लाने का.''

Vantara team in Ujjain
वनतारा टीम ने किय नवलखी फॉरेस्ट एरिया का निरीक्षण (Etv Bharat)

कौन-कौन से जानवर होंगे?

प्राथमिक जानकारी अनुसार 201 हेक्टर में बन रहे इस फॉरेस्ट एरिया मे पर्यटक 47 अलग-अलग बाड़ों का निरीक्षण कर सकेंगे जहां बाघ, सफेद बाघ, तेंदुआ, चीता, भेड़िए, हाथी, हिरण, जिराफ, खरगोश, बड़े व छोटे मांसाहारी, शाकाहारी जीव, पक्षी, अमीबा आदि होंगे. इन सबके लिए अस्पताल, रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा. रेस्क्यू सेंटर की एक अलग बिल्डिंग होगी, जहां डॉ और सहयोगियों की भर्ती होगी, जिससे प्रदेश के वन्य जीवों को बेहतर उपचार मिल सके.

Vantara safari ujjain
एमपी का दूसरा रेस्क्यू सेंटर बनेगा उज्जैन में (Etv Bharat)

एमपी का दूसरा रेस्क्यू सेंटर उज्जैन में

खास बात यह है मध्यप्रदेश में वन्य प्राणियों के लिए अभी राजधानी भोपाल में ही रेस्क्यू सेंटर है. उज्जैन में बनने के बाद दो रेस्क्यू सेंटर हो जाएंगे. राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय उद्यान वनविहार है और उज्जैन में नवलखी फॉरेस्ट एरिया बनेगा. इस नवलखी में मिनी रेल का भी प्लान है, जिससे पर्यटक आसानी से पूरे नवलखी फॉरेस्ट एरिया को घूम पाएंगे. साथ ही नाइट सफारी पर भी टीम काम कर रही है.

मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को वनतारा के साथ पूरा किया जा रहा है, स्कूली छात्र छात्राओं व पर्यटकों के लिए इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, नेचर वॉक, कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. वर्षा जल संरक्षण, सौर ऊर्जा तकनीक का उपयोग, बाघ, शेर, सफेद बाघ, जिराफ, जेब्रा के लिए खुले और प्राकर्तिक आवास बनाना. महाकाल संकुल और भारतीय पौराणिक जीव क्षेत्र के रूप में उज्जैन कि धार्मिक और पौराणिक पहचान की तरह थीम जॉन विकसित करना. सभी वन्य प्राणियों को उच्च न्यायालय व भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार रखा जाएगा.

प्रेजेंटेशन में सिंगापुर व अन्य देशों के जू देखे गए

उज्जैन डीएफओ अनुराग तिवारी के अनुसार, '' वनतारा टीम में डॉ. इयान अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर विशेषज्ञ, एडम गेट्रिक्स, कैरोलिना स्टामेंटे, अलीशा मेनेजेस जो कि लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं साथ ही क्रिस्टोफर लियोंग थे. टीम ने टोपोग्राफी देखी, पूरे नवलखी वन का निरीक्षण किया और तमाम तरह से फोटो वीडियो के साथ डाटा एकत्रित किया. टीम ने सिंगापुर सहित अन्य देशों में चल रहे वन्यजीवों के फॉरेस्ट एरिया की तरह नवलखी को डेवलप करने की योजना पर काम करने का प्रजेंटेशन दिया.

