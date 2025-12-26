गोरखपुर का वनटांगिया बना प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव, सांसद रवि किशन ने नल से पिया पानी, ग्रामीणों को शिव धुन सुनाई

ETV Bharat / state

सांसद रवि किशन ने वनटांगिया गांव के प्रधान और ग्रामीणों को 'जल कलश' सौंपकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की.

सांसद रवि किशन ने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नल से पानी पिया.
सांसद रवि किशन ने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नल से पानी पिया. (Photo Credit; Information Department Gorakhpur)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025

Updated : December 26, 2025

गोरखपुर : जल जीवन मिशन के अंतर्गत वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन राज्य का ऐसा पहला गांव बन गया है जहां प्रत्येक घर में चौबीस घंटे नल से जल की आपूर्ति हो रही है. इस कारण इस गांव को जल अर्पण गांव का दर्जा दिया गया है. जल निगम ग्रामीण की तरफ से शत प्रतिशत घरों में नल से जलापूर्ति का ट्रायल तीन महीने से चल रहा था.

शुक्रवार को गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भारत सकार के अधिकारियों के साथ, वनटांगिया गांव के प्रधान और ग्रामीणों को 'जल कलश' सौंपकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की. सांसद रवि किशन ने ग्रामीणों को शिव धुन सुनाई. उन्होंने टोंटी से जल पीकर इस अभियान की शुरुआत किया.

सांसद रवि किशन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पानी की सौगात दी है. उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि पानी की हर बूंद जरूरतमंद के पास पहुंचे और पानी को बर्बाद न किया जाए, ये हर ग्रामवासी की सोच होनी चाहिए.

सांसद रवि किशन ने 'जल कलश' सौंपकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की.
सांसद रवि किशन ने 'जल कलश' सौंपकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की. (Photo Credit; Information Department Gorakhpur)

सांसद ने खुद पानी पीकर जांची गुणवत्ता : सांसद रवि किशन ने भारत सरकार और राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ वनटांगिया गांव में दिए गए नल कनेक्शन का निरीक्षण किया. उन्होंने पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नल से पानी पिया. रवि किशन अधिकारियों के साथ खुद टंकी के ऊपर चढ़े और हर टंकी पर राखी बांधकर जल संरक्षण का संदेश दिया.

सांसद रवि किशन ने टंकी पर राखी बांधी.
सांसद रवि किशन ने टंकी पर राखी बांधी. (Photo Credit; Information Department Gorakhpur)

कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वनटांगिया गांव के स्थानीय स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर पूरे गांव को जल संरक्षण व स्वच्छता का संदेश दिया. इसके बाद बच्चों ने गांवों के नल कनेक्शन को राखी बांधकर जल बंधन कार्यक्रम किया. इसका मकसद जल संरक्षण के महत्व को समझाना था. बच्चों और ग्रामीणों ने जल संकल्प भी लिया. कार्यक्रम के दौरान सांसद ने ग्रामीणों को सम्मानित भी किया.

प्रत्येक घर में चौबीस घंटे नल से जल की आपूर्ति होगी.
प्रत्येक घर में चौबीस घंटे नल से जल की आपूर्ति होगी. (Photo Credit; Information Department Gorakhpur)

10 साल तक कार्यदायी संस्था करेगी रखरखाव : इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका दीर्घकालिक और टिकाऊ मॉडल है. पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालने वाली कार्यदायी एजेंसी अगले 10 वर्षों तक संचालन, रखरखाव और गुणवत्ता की सतत निगरानी करेगी. इससे ग्रामीणों को बिना रुकावट, मानक के अनुरूप नल से शुद्ध जल उपलब्ध होता रहेगा.

मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया, प्रदेश के 51,000 गांवों तक पहुंच रहा नल से शुद्ध जल. प्रदेश स्तर पर हर घर जल अभियान के तहत 51 हजार गांवों (राजस्व गांव) में 100 प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है. अब तक प्रदेश के 26,531 राजस्व गांव ‘हर घर जल’ से प्रमाणित हो चुके हैं. गोरखपुर जिले में ही 5,55,478 परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है.

Last Updated : December 26, 2025 at 6:17 PM IST

