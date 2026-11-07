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गोरखपुर के इस गांव में CM योगी मनाते हैं दीपावली; तिकोनिया नंबर तीन में तैयारियों में जुटा प्रशासन, जानिये वजह

सीएम योगी संग दीपावली मनाता है वनटांगिया समुदाय ( a )

गोरखपुर : दीपावली के अवसर पर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किमी दूर कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन के लोगों में अयोध्या के दीपोत्सव से कम खुशी नहीं रहती. क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ही इस गांव में दीपावली के दिन पहला दीप प्रज्वलित होता है. उनके आगमन को लेकर इस बार भी यहां के लोग उत्साहपूर्ण प्रतीक्षा में हैं. सीएम योगी इस वनटांगिया गांव में प्रतिवर्ष दीपोत्सव मनाने आते हैं.

वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है. गांव के लोग मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए अपने-अपने घर-द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने-संवारने में लगे हैं. मुख्यमंत्री इस गांव में रविवार (8 नवंबर) को एक बार फिर आकर दीपोत्सव मनाएंगे, दशकों तक वंचित रहे समुदाय में दिवाली की खुशियां साझा करेंगे.

तिकोनिया नंबर तीन में तैयारियों में जुटा प्रशासन (Video credit: ETV Bharat) इस अवसर पर पर 82.41 करोड़ रुपये के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. यहां के कार्यों में वनटांगिया गांव के वाह्य कनेक्टिविटी के लिए इंटरलॉकिंग सड़क, कुसम्ही जंगल में ईको पार्क और पिपराइच में वैश्विक नगर बाजार का निर्माण शामिल है. जिला प्रशासन की तैयारी के बीच गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने सभी गांव वासियों के साथ तैयारी की जमीनी हकीकत को परखा. उन्होंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां आया करते थे और उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं. इस गांव के लोगों का उन्होंने जीवन बदल दिया.







वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों गांव के लोगों के साथ दीपावली मनाने की जो परंपरा शुरू की. उनकी दीपावली की शुरूआत ही इसी गांव से होती है. इस बार भी दीपावली पर सीएम योगी के आगमन को लेकर गांव का हर व्यक्ति पलक पांवड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रहा है. मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं.







सीएम मीडिया सेल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ब्रिटिश हुकूमत में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थीं तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई. इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के नए पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों, मजदूरों को जंगल मे बसाया. साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की ‘टांगिया विधि’ का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर यह कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए. कुसम्ही जंगल के पांच इलाकों जंगल तिनकोनिया नंबर तीन, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी व चिलबिलवा में इनकी पांच बस्तियां वर्ष 1918 में बसीं. इसके आस-पास महराजगंज के जंगलों में अलग-अलग स्थानों पर इनके 18 गांव बसे. जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक नहीं थी. नागरिक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर की कौड़ी थीं. जंगल में झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत नहीं थी. पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचने और मजदूरी के अलावा जीवनयापन का कोई अन्य साधन भी नहीं था. समय-समय पर वन विभाग की तरफ से वनों से बेदखली की कार्रवाई का भय अलग से.







वर्ष 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद बने, उनके संज्ञान में यह बात आई कि वनटांगिया बस्तियों में नक्सली अपनी गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में हैं. नक्सली गतिविधियों पर लगाम के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इन बस्तियों तक पहुंचाने की ठानी. इस काम में उनके नेतृत्व वाली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं एमपी कृषक इंटर कालेज व एमपीपीजी कालेज जंगल धूसड़ और गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित गुरु श्री गोरक्षनाथ अस्पताल की मोबाइल मेडिकल सेवा को लगाया गया. जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन वनटांगिया गांव में 2003 से शुरू ये प्रयास 2007 तक आते आते मूर्त रूप लेने लगे. इस गांव के रामगणेश कहते है कि वनटांगिया तो अहिल्या थे, महराज जी (योगी आदित्यनाथ को वनटांगिया समुदाय के लोग इसी संबोधन से बुलाते हैं) यहां राम बनकर उद्धार करने आए.

वनटांगिया लोगों को शिक्षा के जरिये समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा तक झेला है. 2009 में जंगल तिकोनिया नम्बर तीन में योगी आदित्यनाथ के सहयोगी वनटांगिया बच्चों के लिए एस्बेस्टस शीट डाल एक अस्थायी स्कूल का निर्माण कर रहे थे. वन विभाग ने इस कार्य को अवैध बताकर केस दर्ज करा दिया. योगी आदित्यनाथ ने अपने तर्कों से विभाग को निरुत्तर किया और अस्थायी स्कूल बन सका. गोरक्षनाथ हिंदू विद्यापीठ नाम से यह विद्यालय आज भी योगी आदित्यनाथ के संघर्षों का साक्षी है.