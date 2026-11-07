गोरखपुर के इस गांव में CM योगी मनाते हैं दीपावली; तिकोनिया नंबर तीन में तैयारियों में जुटा प्रशासन, जानिये वजह
जिला मुख्यालय से लगभग 15 किमी दूर कुसम्ही जंगल के बीच बसा है वनटांगिया गांव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:52 PM IST
गोरखपुर : दीपावली के अवसर पर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किमी दूर कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन के लोगों में अयोध्या के दीपोत्सव से कम खुशी नहीं रहती. क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ही इस गांव में दीपावली के दिन पहला दीप प्रज्वलित होता है. उनके आगमन को लेकर इस बार भी यहां के लोग उत्साहपूर्ण प्रतीक्षा में हैं. सीएम योगी इस वनटांगिया गांव में प्रतिवर्ष दीपोत्सव मनाने आते हैं.
वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है. गांव के लोग मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए अपने-अपने घर-द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने-संवारने में लगे हैं. मुख्यमंत्री इस गांव में रविवार (8 नवंबर) को एक बार फिर आकर दीपोत्सव मनाएंगे, दशकों तक वंचित रहे समुदाय में दिवाली की खुशियां साझा करेंगे.
इस अवसर पर पर 82.41 करोड़ रुपये के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. यहां के कार्यों में वनटांगिया गांव के वाह्य कनेक्टिविटी के लिए इंटरलॉकिंग सड़क, कुसम्ही जंगल में ईको पार्क और पिपराइच में वैश्विक नगर बाजार का निर्माण शामिल है. जिला प्रशासन की तैयारी के बीच गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने सभी गांव वासियों के साथ तैयारी की जमीनी हकीकत को परखा. उन्होंने कहा कि यह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले यहां आया करते थे और उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं. इस गांव के लोगों का उन्होंने जीवन बदल दिया.
वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों गांव के लोगों के साथ दीपावली मनाने की जो परंपरा शुरू की. उनकी दीपावली की शुरूआत ही इसी गांव से होती है. इस बार भी दीपावली पर सीएम योगी के आगमन को लेकर गांव का हर व्यक्ति पलक पांवड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रहा है. मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं.
सीएम मीडिया सेल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ब्रिटिश हुकूमत में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थीं तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई. इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के नए पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों, मजदूरों को जंगल मे बसाया. साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की ‘टांगिया विधि’ का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर यह कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए.
कुसम्ही जंगल के पांच इलाकों जंगल तिनकोनिया नंबर तीन, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी व चिलबिलवा में इनकी पांच बस्तियां वर्ष 1918 में बसीं. इसके आस-पास महराजगंज के जंगलों में अलग-अलग स्थानों पर इनके 18 गांव बसे. जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक नहीं थी. नागरिक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर की कौड़ी थीं. जंगल में झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत नहीं थी. पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचने और मजदूरी के अलावा जीवनयापन का कोई अन्य साधन भी नहीं था. समय-समय पर वन विभाग की तरफ से वनों से बेदखली की कार्रवाई का भय अलग से.
वर्ष 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद बने, उनके संज्ञान में यह बात आई कि वनटांगिया बस्तियों में नक्सली अपनी गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में हैं. नक्सली गतिविधियों पर लगाम के लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इन बस्तियों तक पहुंचाने की ठानी. इस काम में उनके नेतृत्व वाली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं एमपी कृषक इंटर कालेज व एमपीपीजी कालेज जंगल धूसड़ और गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित गुरु श्री गोरक्षनाथ अस्पताल की मोबाइल मेडिकल सेवा को लगाया गया. जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन वनटांगिया गांव में 2003 से शुरू ये प्रयास 2007 तक आते आते मूर्त रूप लेने लगे. इस गांव के रामगणेश कहते है कि वनटांगिया तो अहिल्या थे, महराज जी (योगी आदित्यनाथ को वनटांगिया समुदाय के लोग इसी संबोधन से बुलाते हैं) यहां राम बनकर उद्धार करने आए.
वनटांगिया लोगों को शिक्षा के जरिये समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा तक झेला है. 2009 में जंगल तिकोनिया नम्बर तीन में योगी आदित्यनाथ के सहयोगी वनटांगिया बच्चों के लिए एस्बेस्टस शीट डाल एक अस्थायी स्कूल का निर्माण कर रहे थे. वन विभाग ने इस कार्य को अवैध बताकर केस दर्ज करा दिया. योगी आदित्यनाथ ने अपने तर्कों से विभाग को निरुत्तर किया और अस्थायी स्कूल बन सका. गोरक्षनाथ हिंदू विद्यापीठ नाम से यह विद्यालय आज भी योगी आदित्यनाथ के संघर्षों का साक्षी है.
वनटांगियों को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की लड़ाई शुरू करने वाले योगी ने वर्ष 2009 से वनटांगिया समुदाय के साथ दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की तो पहली बार इस समुदाय को जंगल से इतर भी जीवन के रंगों का अहसास हुआ. मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ इस परंपरा का निर्वाह करना नहीं भूलते हैं. परिस्थितियां कैसी भी रहीं, वनटांगियों संग दीपोत्सव मनाने का क्रम टूटा नहीं. वनटांगिया गांव में दीपावली मनाने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को मिठाई, कापी-किताब और आतिशबाजी का उपहार देकर पढ़ने को प्रेरित करते हैं तो सभी बस्ती वालों को तमाम सौगात. इस बार भी दिवाली पर सीएम योगी के आगमन के मद्देनजर ग्रामीण उत्साह से उनकी अगवानी की तैयारियों में जुटे हुए हैं.
इस गांव की शीला देवी, राम सखी, कनक कुमारी कहती हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बीते नौ दीपावली में वनटांगिया समुदाय की सौ साल की कसक मिटा दी है. लोकसभा में वनटांगिया अधिकारों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने का अधिकार पत्र दिलाने वाले योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने कार्यकाल के पहले ही साल वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया. राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये वनग्राम हर उस सुविधा के हकदार हो गए जो सामान्य नागरिक को मिलती है. सिर्फ तिकोनिया नंबर तीन ही नहीं, उसके समेत गोरखपुर-महराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों में कायाकल्प सा परिवर्तन दिखता है.
सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में वनटांगिया गांवों को आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाओं से आच्छादित कर दिया है. वनटांगिया गांवों में आज सभी के पास अपना सीएम योजना का पक्का आवास, कृषि योग्य भूमि, आधारकार्ड, राशनकार्ड, रसोई गैस है. बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पात्रों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग आदि पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है. अकेले तिकोनिया नंबर तीन की ही बात करें तो यहां लक्ष्य के सापेक्ष हर योजना की उपलब्धि शत प्रतिशत है.
जंगल तिकोनिया नंबर तीन के रामगणेश बताते हैं कि ‘गांव में जवन भी काम लउकत बा, सब बाबा के ही करावल है. नाइ त के पूछे वाला रहल. बाबा के गोड़ (पैर) पड़ल त समझा कि उदयार हो गइल.’ गांव में सबके लिए पक्का मकान, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, खेती के लिए जमीन का पट्टा, बच्चों के लिए स्कूल समेत सीएम योगी से मिले कई सौगातों का जिक्र करते हुए रामगणेश दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की खुद ही चर्चा कर उत्साहित हो जाते हैं. ‘अब त बाबा के बिना तिउहार (त्योहार) अधूरा लगेला.’ वनटांगिया समुदाय के लोगों में उनके उत्थान के लिए योगी आदित्यनाथ के संघर्ष की तस्वीर जीवंत है. वह कहते हैं कि ‘बाबा जी (योगी) के नजर नाही पड़त त जिनगी बदहाली के नरकवे में बीत जात.’
दीपावली पर सीएम योगी देंगे विकास कार्यों का उपहार : वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में पारंपरिक रूप से दीपावली मनाने के साथ ही मुख्यमंत्री विकास कार्यों का भी उपहार देंगे. वह कुल 82.41 करोड़ रुपये की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. सीएम योगी, 77 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये के 26 कार्यों का शिलान्यास तथा 4 करोड़ 43 लाख 79 हजार रुपये के 26 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे. महत्वपूर्ण सौगातों में रजही चौराहे से जंगल तिकोनिया नंबर तीन होते हुए पिपराइच मार्ग तक इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास शामिल है. इसके निर्माण पर लागत 3 करोड़ 65 लाख 11 हजार रुपये खर्च होंगे. इससे वनटांगिया समुदाय का आवागमन और भी सुगम हो जाएगा. इसके साथ ही लोकार्पण व शिलान्यास के बहुतायत कार्य विभिन्न गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं.
दोनों परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास : मुख्यमंत्री के हाथों दीपोत्सव के दिन जिन विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी उनमें कुसम्ही जंगल में ईको पार्क का विकास और पिपराइच नगर पंचायत में वैश्विक नगर बाजार का निर्माण भी शामिल है. मुख्यमंत्री इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुसम्ही जंगल में ईको पार्क का विकास 4 करोड़ 84 लाख 81 हजार रुपये की लागत से किया जाएगा. स्विस कॉटेज और कई सुविधाओं से युक्त ईको पार्क में पर्यटक हरियाली के साथ शांत वन में आनंद की अनुभूति कर सकेंगे. पिपराइच नगर पंचायत में वैश्विक नगर बाजार के निर्माण पर 1 करोड़ 91 लाख 51 हजार रुपये की लागत आएगी. इसके बन जाने से पिपराइच में बाजार व्यवस्था और बेहतर होगी और इससे स्थानीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
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