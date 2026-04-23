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मेरठ : किसान की बेटी वंशिका उपाध्याय ने 12वीं में किया जिला टॉप, पाए 93.40 प्रतिशत अंक

मेरठ : किसान की बेटी वंशिका उपाध्याय ने 12वीं में किया जिला टॉप, प्राप्त किए 93.40 प्रतिशत अंक ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 12वीं कक्षा की वंशिका उपाध्याय ने मेरठ जिले में टॉप किया है. वंशिका ने 93.40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. वह मवाना स्थित एएस इंटर कॉलेज की छात्रा हैं. वंशिका की माता मीनाक्षी उपाध्याय गृहणी हैं, जबकि पिता सोनू उपाध्याय खेती करते हैं.

एएस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मेघराज सिंह ने बताया कि छात्रा बेहद ही होनहार है, उसने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी के आधार पर वंशिका ने जिले में अपनी जगह बनाई है. वंशिका उपाध्याय ने 12वीं कक्षा में 500 अंक में से 467 अंक प्राप्त किये हैं. वह विज्ञान वर्ग गणित की छात्रा हैं. वंशिका उपाध्याय, मोहल्ला कावली गेट, नियर बुद्धा पीर मवाना की रहने वाली हैं.

बेटी की इस कामयाबी पर माता-पिता काफी खुश हैं. गौरतलब है कि बीते वर्ष इस स्कूल की एक छात्रा ने यूपी में टॉप टेन में अपनी जगह बनाई थी, ग्रामीण अंचल का यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है.



बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है. हाईस्कूल में 90.02% और इंटर का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा है. इंटरमीडिएट परीक्षा में शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है.