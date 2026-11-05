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बेटी की आंखों से आंसू बनकर छलका मां से दूरी का दर्द, CM सुक्खू ने मौके पर ही मिटा दी वंशिका की पीड़ा

वंशिका ठाकुर से मिलते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

चंबा: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंबा प्रवास के दौरान मां से तीन साल की दूरी का दर्द एक बेटी की आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ा. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चौथी कक्षा तक मां के साथ रहने वाली वंशिका ठाकुर अपनी मां के तबादले की फरियाद लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंची थी. इस दौरान उसने मुख्यमंत्री से भावुक अपील की कि उसकी मां को घर के नजदीक किसी स्कूल में तैनाती दी जाए ताकि वह उनके साथ रह सके.

वहीं, वंशिका की पीड़ा सुनने के बाद सीएम सुक्खू ने उसे और उसकी मां को भरोसा दिलाया कि अध्यापिका नारो को उनके विधानसभा क्षेत्र में घर के नजदीक किसी स्कूल में तैनात करने के लिए जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे. मुख्यमंत्री के आश्वासन के एक दिन बाद ही शिक्षा विभाग ने जेबीटी नारो देवी के ट्रांसफर जारी कर दिए. जिसके बाद तीन वर्षों से मां और बेटी की चली आ रही दूरी जल्द खत्म हो गई.