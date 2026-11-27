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Special : वंशावली लेखन...पारिवारिक इतिहास को सहेजने की विधा, लक्ष्मणसिंह ने इस कला को आधुनिकता से जोड़ा

जोधपुर: इतिहास को सहेजने के कई तरीके होते हैं. कोई उसे पत्थरों पर उकेरता है, कोई शिलालेखों में दर्ज करता है तो कोई किताबों में लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है. पारिवारिक इतिहास को सहेजने की एक प्रमुख विधा है वंशावली लेखन, जो राव या भाट परिवार करते हैं. राजस्थान सहित उत्तर भारत में यह परंपरा कायम है, लेकिन धीरे-धीरे परिवार खुद अपने पूर्वजों को जानने से दूरी बनाने लगे, इसलिए यह कम भी हो रही है. साथ ही इसी लेखन से जुड़े लोग नवाचार भी कर रहे हैं.

बाड़मेर जिले के राखी गांव के राव परिवार पीढ़ियों के इतिहास को सहेज रहे हैं. इनके पास न कोई सरकारी अभिलेखागार है और न ही कोई बड़ा ऐतिहासिक संस्थान। इसके बावजूद हजारों परिवारों की कई पीढ़ियों का लेखा-जोखा इसकी बहियों में सुरक्षित है. बदलते समय के साथ लेखन से जुड़े हुए लोग नवाचार भी कर रहे हैं. भाई खातों में लिखी जानकारी कंप्यूटराइज कर रहे हैं और अब इससे आगे बढ़कर मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार कर लिए हैं, जिससे लोग और परिवार जुड़े रहें.

आक्रांताओं के डर से बनी नई लिपि : लक्ष्मणसिंह ने बताया कि सबसे पहले यह संस्कृत में लिखा जाता था. आक्रांताओं के आक्रमण के बाद इसमें बदलाव हुआ. हमारा पूर्वजों ने भाषा में परिवर्तन लेकर आए इसे मुडिया लिपि कहते हैं, उसे सिर्फ वे ही पढ़ सकते थे. इसलिए बहुत सारा इतिहास बच गया. हालांकि, आक्रांताओं ने बहुत सारा उस समय का इतिहास दर्ज बहियां व चौपड़े नष्ट किए थे. इसके बाद हमारे पूर्वजों ने कपड़ों पर लिखना शुरू किया. कठिन हालात में कपड़ों को शरीर पर धारण कर निकल जाते थे.

वंशावली केवल नामों का रिकॉर्ड नहीं, सामाजिक इतिहास का आईना : वंशावली को अक्सर लोग केवल अपने पूर्वजों के नाम जानने का माध्यम समझते हैं, जबकि इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है. एक वंशावली में किसी परिवार के भौगोलिक विस्तार, सामाजिक संबंधों और कई पीढ़ियों के जीवन की झलक मिल सकती है. कमोबेश हरिद्वार में भी हिंदुओं में मौत होने पर जब अस्थियां प्रवाह के लिए जाते हैं तो वहां भी जाति और शहर के हिसाब से पंडे संक्षिप्त लेखन करते हैं, लेकिन वंशावली नहीं होती है.

समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता महसूस हुई, जो इन जानकारियों को व्यवस्थित रूप से याद रखें और पीढ़ियों के क्रम को सुरक्षित रखें. इसी व्यवस्था से वंशावली लेखन की परंपरा विकसित हुई. अलग-अलग क्षेत्रों में इसके लिए अलग-अलग समुदायों और परिवारों ने जिम्मेदारी संभाली.

जब मौखिक परंपरा ही था इतिहास का दस्तावेज : वंशावली लेखन की परंपरा का संबंध उस दौर से है, जब इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए आज जैसे आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। परिवारों में पूर्वजों के नाम, उनके गांव, रिश्ते और वंश की जानकारी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी. परिवार के बुजुर्ग अपने बच्चों को पूर्वजों के बारे में बताते थे. यही जानकारी परिवार की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती थी.

विशेष स्याही से लेखन होता था : वंशावली लेखन पहले लिखने के लिए दाल चीनी का पेस्ट बनाते थे, यह स्याही लंबे समय तक रहती थी. दाल चीनी के साथ कुछ तत्व भी मिलाए जाते थे. शुरुआत ताड़ के भोजपत्र, इसके बाद ताम्रपत्र बनाए जाने लगे, कपड़े के बाद जब कागज का उपयोग शुरू हुआ तो उस पर लेखन होने लगा. राजस्थान मे कागज चित्तौड़गढ़ में ज्यादा उपलब्ध रहता था. बदलते समय के साथ साथ वर्तमान में सामान्य स्याही और बॉल पेन से लेखन होने लगा है. देश आजाद होने के बाद हिंदी में भी लेखन होने लगा.

प्राचीन मुडिया लिपी में दर्ज वंशावली (ETV Bharat Jodhpur)

विसर्ग इतिहास का द्योतक : वंशावली लेखन में विसर्ग का बहुतायत उपयोग होता है. एक लाइन में चार पांच शब्दों के आगे विसर्ग लिखा हुआ मिल जाता है. जब इसका वाचन होता है तो वाचन करने वाले के सामने जब विसर्ग आता है तो वह उसे उस शब्द की पूरी जानकारी व इतिहास बोलना होता है, जो उसे कंठस्थ होती है. उन्होंने बताया कि यह सामान्यत जो लिखते है वो ही वाचन करते हैं. ऐसे में उनका जानकारी होने पर वे आसानी से वाचन करते हैं.

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लैपटॉप से मोबाइल एप्लीकेशन तक : लक्ष्मणसिंह ने बाताया कि उनके यजमान ने उन्हें लैपटॉप भेंट स्वरूप दिया तो इसका उपयोग इसी कार्य में शुरू कर दिया. लैपटॉप में वंशावाली लेखन के साथ साथ उसे नए फार्मेट में तैयार किया गया. अब किसी को जानकारी चाहिए तो आसानी से निकाल देते हैं. धीरे-धीरे इसमें और बदलाव किया एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई. इसमें वंशावाली लेखन सहेजना शुरू किया गया. इसमें पारिवारिक जानकारी होती है, इसलिए यह प्लेस्टोर पर नहीं, जिस परिवार को चाहिए होता है उसे लिंक भेजकर एप्लीकेशन देते हैं. यह लगातार अपडेट भी होती है.

लक्ष्मणसिंह राव द्वारा बनाई मोबाइल एप्लीकेशन (ETV Bharat Jodhpur)

लिखने वाली पीढ़ियां हो रही कम : बाड़मेर के राखी गांव में बहुत राव परिवार है जो इस कार्य कर रहे हैं. यहां के रहने वाले भंवरसिंह राव और उनका परिवार चौहानों की वंशावली का लेखन करते हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में केवल मात्र इसी काम से जीवन यापन करना मुश्किल होता हैं, क्योंकि यजमान से मिलने वाली भेंट भी कम होती है. कुछ यजमान अपने पुरखों इतिहास नहीं जानना चाहते तो यह काम कम भी होने लगा है. हमारे परिवार की 50 पीढ़ियों से ज्यादा चौहानों और कल्बी चौधरी परिवारों का वंश इतिहास लिख रहा है.

इस तरह की जानकारियां होती हैं दर्ज : लक्ष्मण सिंह राव सूर्यवंशी राठौर का वंश लेखन करते हैं. उनके परिवार की कई पीढ़ियां यह काम करती आई हैं. वर्तमान में 60 परिवार यह कार्य कर रहे हैं. इन बहियों में केवल नाम नहीं लिखे जाते थे, बल्कि परिवारों की पीढ़ियों का क्रम, रिश्ते, विवाह संबंध, मूल निवास और वंश विस्तार जैसी जानकारियां भी दर्ज होती थीं. जिससे पता चलता है कि एक परिवार का वंश कहां-कहां फल-फूल रहा है.

हजारों परिवारों का इतिहास : बाड़मेर लक्ष्मण सिंह राव और उनका परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है. परिवार के करीब 60 सदस्य राजस्थान में सूर्यवंशी राठौड़ वंश की वंशावली लेखन से जुड़े हैं. यह काम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर पीढ़ियों से चली आ रही एक सामूहिक जिम्मेदारी है. इस व्यवस्था की खासियत यह है कि एक ही गोत्र या वंश से जुड़े परिवारों की कई पीढ़ियों का विवरण अलग-अलग बहियों में सुरक्षित रखा जाता है. परिवारों के सदस्य समय के साथ अलग-अलग गांवों, शहरों और राज्यों में जाकर बस गए, लेकिन उनके पूर्वजों और मूल वंश से जुड़ी जानकारी इस पारंपरिक व्यवस्था में सुरक्षित रही.