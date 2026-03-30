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बाड़मेर: वाणी उत्सव-2026 का समापन, भाजन गायकों का वीणा और नकद पुरस्कार से सम्मान

तीन दिवसीय वाणी उत्सव- 2026 में राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित चार राज्यों के 103 भाजन गायकों ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुतियां दीं.

वाणी उत्सव-2026 का समापन
वाणी उत्सव-2026 का समापन (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 6:31 PM IST

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बाड़मेर: थार की लोक संस्कृति की पारंपरिक वीणा वादन की परंपरा को संजोने और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के उद्देश्य से रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास व चेतना संस्थान, बाड़मेर के संयुक्त तत्वाधान में बाखासर के रण से शुरू हुए तीन दिवसीय वाणी उत्सव- 2026 का सोमवार को स्थानीय जसदेर धाम में समापन समारोह आयोजित किया गया. समारोह में विजेता रहे भजन गायकों को वीणा व नकद पुरस्कार दिए गए. साधु संतों के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पोकरण विधायक मंहत प्रतापपुरी महाराज, चौहटन के पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की.

वीणा उत्सव और महिलाओं के लिए हरजस उत्सव जैसे आयोजन के लिए महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि पुराने जमाने में मां सुबह जल्दी उठकर घाटी चलाते समय हरजस करती थी. मातृशक्ति ने अपने बच्चों को बालपन में ही जो धर्म के प्रति संस्कार डाले है, उन धर्म के संस्कारों को पुनः रूमा देवी और विक्रम सिंह ने इन माताओं के माध्यम से आने वाली नई पीढ़ी ओर युवा वर्ग में आध्यात्मिक शक्ति को भरने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन अपने आप मे सराहनीय कदम है.

सुनिए क्यो बोले महंत प्रतापपुरी महाराज (ETV Bharat Barmer)

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महिलाओं ने हरजस गायन किया: रूमा देवी फाउंडेशन की संस्थापक रूमा देवी ने बताया कि वाणी उत्सव का उ‌द्देश्य वीणा पर पारंपरिक भजन वाणी गायन की लुप्त होती परंपरा को संरक्षण देना तथा कलाकारों की इस कला को आजीविका से जोड़ना है. उन्होंने बताया कि इस तीन दिवसीय उत्सव में राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित चार राज्यों के 103 भजन गायकों ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुतियां दीं. इसके साथ ही 500 से अधिक महिलाओं ने हरजस गायन किया. उन्होंने कहा कि हरजस को गांवों से निकालकर मंच तक लाने का यह प्रयास न केवल इसे संरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इस विरासत से जोड़ेगा.

समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया
समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया (ETV Bharat Barmer)

कार्यक्रम के दौरान महंत प्रताप पुरी समेत अतिथियों के साथ डॉ रुमादेवी ने तीन दिवसीय वाणी उत्सव के विजेताओं की घोषणा करते हुए उन्हें वीणा ओर नकद पुरस्कार भेंट किए. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष बच्चे युवा मौजूद रहे. रविवार रात्रि को आयोजित वाणी उत्सव के कार्यक्रम में राज्य मंत्री केके विश्नोई, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, बायतु विधायक हरीश चौधरी समेत कई नेताओं सहित बड़ी संख्या में जनसमूह ने भाग लिया.

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