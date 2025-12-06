ETV Bharat / state

नूंह को जल्द मिलेगी यूनिवर्सिटी की सौगात, राजा शहीद हसन खान मेवाती का बनेगा स्टेचू

नूंह में 10 दिवसीय वन्दे सरदार एकता पदयात्रा का समापन हो गया. यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

Vande Sardar Ekta Padyatra
वंदे सरदार एकता पदयात्रा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 6, 2025 at 8:40 PM IST

नूंहः जिले में 10 दिवसीय वंदे सरदार एकता पदयात्रा का शनिवार को पिनगवां में संपन्न हो गया. 27 नंबर को शाहपुर नंगली गांवों से यात्रा प्रारंभ किया गया था. 175 किलोमीटर चली यात्रा 100 गांवों से होकर गुजरी. यात्रा का आयोजन लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और राजा हसन खान मेवाती के 500वें बलिदान दिवस के अवसर पर किया गया था. पदयात्रा का नेतृत्व सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने किया. यात्रा की शुरुआत 27 नवंबर को शहीदों की सरजमीं शाहपुर नांगली से की गई थी. इसका समापन शहीदों की सरजमीं अनाज मंडी पिनगवां में आज भव्य तरीके से किया गया. यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी शहीद स्मारकों पर शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किया गया.

नूंह को यूनिवर्सिटी की सौगात जल्दः सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि "मेवात जिले में जो अमन, भाईचारा और मेहमान नवाजी देखने को मिल रही है, वह उन्होंने अपने फरीदाबाद जिले में भी नहीं देखी. इस संस्कृति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से अवगत कराने के लिए मार्च 2026 में रमजान के महीने के बाद सैकड़ों युवा दिल्ली पैदल यात्रा कर उनको निमंत्रण देने के लिए जाएंगे. इसके अलावा हरियाणा के नूंह जिले में एक यूनिवर्सिटी की सौगात भी जल्द मिलेगी." उन्होंने कहा कि "इस यात्रा के दौरान कई औद्योगिक घरानों से जुड़े लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. मेवात में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगने चाहिए. मेवात की जिस तरह की तस्वीर पेश की जाती है, उससे मेवात काफी अलग है. यहां लोग आपसी सौहार्द और शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं."

नूंह में वंदे सरदार एकता पदयात्रा का समापन (Etv Bharat)

मेवात में लगेंगे उद्योगः उद्योगपति डॉ. सुनील सिंह और महिला उद्योगपति स्वराज सिंह भाटी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि "वह न केवल खुद यहां उद्योग धंधे लगाएंगे बल्कि अपने उद्योगपति साथियों से मेवात की सही तस्वीर को पेश कर ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे इस जिले में लगेंगे, ताकि यह जिला भी तेजी से तरक्की कर सके."

यात्रा में भाग लेकर काफी अच्छा महसूस हो रहाः इस दौरान अंजुम एडवोकेट ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और इलाके के लोगों ने फूल बरसा कर वंदे सरदार एकता पदयात्रा का स्वागत किया था. उन्हें यात्रा में भाग लेकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है. आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी.

राजा शहीद हसन खान मेवाती का बड़ा स्टेचू बनेगाः यात्रा के दौरान निर्णय लिया गया कि जल्दी ही मेवात के गांव-गांव जाकर हर घर से लोहा एकत्रित किया जाएगा और राजा शहीद हसन खान मेवाती का एक बड़ा स्टेचू बनाया जाएगा. राजा शहीद हसन खां की याद में बडकली चौक पर एक स्टैच्यू लगाया गया है और उस समय के मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बडकली चौक पर एक विशाल रैली को भी संबोधित किया था.

मुकेश वशिष्ठ के बयान पर विवादः मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास को लेकर एक बयान दिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब जमकर ट्रोल किया गया. जब इस बारे में सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि "इसका गलत अर्थ निकाला गया था. उनका इस तरह का कोई इरादा नहीं था.

क्या बोले भाजपा जिलाध्यक्षः भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि "हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया था, उनके रास्तों पर चलने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया." सबसे खास बात यह रही की इस वंदे सरदार एकता पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महिला आयोग चेयरपर्सन रेनू भाटिया के आने का भी खूब प्रचार किया गया, लेकिन तीनों में से कोई भी बड़ा नेता इस यात्रा का हिस्सा पिछले 10 दिन में नहीं बना, जिसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है.

