नूंह को जल्द मिलेगी यूनिवर्सिटी की सौगात, राजा शहीद हसन खान मेवाती का बनेगा स्टेचू

नूंहः जिले में 10 दिवसीय वंदे सरदार एकता पदयात्रा का शनिवार को पिनगवां में संपन्न हो गया. 27 नंबर को शाहपुर नंगली गांवों से यात्रा प्रारंभ किया गया था. 175 किलोमीटर चली यात्रा 100 गांवों से होकर गुजरी. यात्रा का आयोजन लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और राजा हसन खान मेवाती के 500वें बलिदान दिवस के अवसर पर किया गया था. पदयात्रा का नेतृत्व सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने किया. यात्रा की शुरुआत 27 नवंबर को शहीदों की सरजमीं शाहपुर नांगली से की गई थी. इसका समापन शहीदों की सरजमीं अनाज मंडी पिनगवां में आज भव्य तरीके से किया गया. यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी शहीद स्मारकों पर शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किया गया.

नूंह को यूनिवर्सिटी की सौगात जल्दः सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि "मेवात जिले में जो अमन, भाईचारा और मेहमान नवाजी देखने को मिल रही है, वह उन्होंने अपने फरीदाबाद जिले में भी नहीं देखी. इस संस्कृति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से अवगत कराने के लिए मार्च 2026 में रमजान के महीने के बाद सैकड़ों युवा दिल्ली पैदल यात्रा कर उनको निमंत्रण देने के लिए जाएंगे. इसके अलावा हरियाणा के नूंह जिले में एक यूनिवर्सिटी की सौगात भी जल्द मिलेगी." उन्होंने कहा कि "इस यात्रा के दौरान कई औद्योगिक घरानों से जुड़े लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. मेवात में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगने चाहिए. मेवात की जिस तरह की तस्वीर पेश की जाती है, उससे मेवात काफी अलग है. यहां लोग आपसी सौहार्द और शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं."

नूंह में वंदे सरदार एकता पदयात्रा का समापन (Etv Bharat)

मेवात में लगेंगे उद्योगः उद्योगपति डॉ. सुनील सिंह और महिला उद्योगपति स्वराज सिंह भाटी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि "वह न केवल खुद यहां उद्योग धंधे लगाएंगे बल्कि अपने उद्योगपति साथियों से मेवात की सही तस्वीर को पेश कर ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे इस जिले में लगेंगे, ताकि यह जिला भी तेजी से तरक्की कर सके."