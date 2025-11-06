ETV Bharat / state

एसएमएस स्टेडियम में कल सामूहिक रूप से होगा वंदे मातरम् का गायन, हमीद खान ने कही ये बात

जयपुर: राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को सुबह 7:30 बजे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, इसमें 50 हजार लोग सामूहिक रूप से इसका गायन करेंगे. इसके साथ ही मदरसों सहित सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम् का गायन होगा. कांग्रेस इसको लेकर सियासी बयानबाजी कर रही है, लेकिन भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को जिम्मेदारी दी है कि वह इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक भागीदारी दिखाए.

इस्लाम में लिखा है, 'वतन से मोहब्बत करें': भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा कि वंदे मातरम् का मतलब है अपनी मातृभूमि के लिए सजदा करना. यह मातृभूमि जिसने हमें जन्म दिया है, उस मातृभूमि को सलाम करें, फिर चाहे वह किसी भी समाज या मजहब का हो. इस्लाम में भी लिखा है कि वतन से मोहब्बत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाया जाएगा, इसलिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों से आग्रह किया गया है कि 'वंदे मातरम्' गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लें.

वंदे मातरम् देश का गौरव: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने कहा कि वंदे मातरम् देश का गौरव है. इसका अगर कोई विरोध करता है या वंदे मातरम गाना ठीक नहीं समझता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि देश की सभी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थाओं में वंदे मातरम गायन करना चाहिए.