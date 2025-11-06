ETV Bharat / state

एसएमएस स्टेडियम में कल सामूहिक रूप से होगा वंदे मातरम् का गायन, हमीद खान ने कही ये बात

वंदे मातरम् राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रमों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी बड़ी भागीदारी निभाएगा.

Vande Mataram
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को सुबह 7:30 बजे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, इसमें 50 हजार लोग सामूहिक रूप से इसका गायन करेंगे. इसके साथ ही मदरसों सहित सभी सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम् का गायन होगा. कांग्रेस इसको लेकर सियासी बयानबाजी कर रही है, लेकिन भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को जिम्मेदारी दी है कि वह इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज की अधिक से अधिक भागीदारी दिखाए.

इस्लाम में लिखा है, 'वतन से मोहब्बत करें': भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा कि वंदे मातरम् का मतलब है अपनी मातृभूमि के लिए सजदा करना. यह मातृभूमि जिसने हमें जन्म दिया है, उस मातृभूमि को सलाम करें, फिर चाहे वह किसी भी समाज या मजहब का हो. इस्लाम में भी लिखा है कि वतन से मोहब्बत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से वंदे मातरम् गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाया जाएगा, इसलिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों से आग्रह किया गया है कि 'वंदे मातरम्' गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लें.

पढ़ें: राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे, प्रदेशभर में 7 नवंबर को मनाया जाएगा उत्सव

वंदे मातरम् देश का गौरव: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने कहा कि वंदे मातरम् देश का गौरव है. इसका अगर कोई विरोध करता है या वंदे मातरम गाना ठीक नहीं समझता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि देश की सभी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थाओं में वंदे मातरम गायन करना चाहिए.

50 हजार लोग एक साथ करेंगे गायन: सात नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भव्य प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 50 हजार से अधिक लोग एक साथ 'वंदे मातरम्' का गायन करेंगे. संयोजक भूपेंद्र सैनी ने बताया कि अभियान के तहत संभाग, जिला, नगरीय निकाय, पंचायत राज संस्थान, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, अस्पताल एवं पुलिस थानों सहित राज्यभर में कार्यक्रम किए जाएंगे. वहीं, संगठन स्तर पर 150 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम् गायन किया जाएगा. सांसदों की उपस्थिति में हर जिले के एक कॉलेज में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके साथ ही वंदे मातरम् आधारित प्रदर्शनी, सोशल मीडिया जनजागरण अभियान एवं राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी.

यह भी पढ़ें: राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान पर विवाद : राठौड़ बोले- कांग्रेस से हमने अंबेडकर-गांधी और पटेल सब छीन लिए

मदरसों में गूंजेगा वंदे मातरम्: प्रदेश के शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में अब हर दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होगा. सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों और मदरसों में प्रतिदिन वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य किया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि प्रदेश में मदरसा हो या फिर अन्य संस्थान, जो गायन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सात नवंबर को इस गीत की रचना के 150 साल पूरे होंगे, जिसे राज्य सरकार देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाएगी. शिक्षा मंत्री के इस आदेश के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी हो रही है.

