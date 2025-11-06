ETV Bharat / state

118 साल पहले रायपुर में गाया गया था "वंदे मातरम" शुरू हुआ था आजादी का आंदोलन, जानिए रजत जयंती वर्ष पर 150 साल की गौरव गाथा

रायपुर: वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर देश राष्ट्रीय एकता और गौरव महोत्सव का आयोजन कर रहा है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी. देश को वंदे मातरम गीत और इससे शुरू हुए आंदोलन की जानकारी दी जाएगी. देश जब आजादी के लिए अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ गोलबंद हो रहा था तो 1907 में पहली बार रायपुर के कलेक्टर परिसर में बने टाउन हॉल में वंदे मातरम गीत को आजादी के लिए रायपुर में गाया था. यह वर्तमान छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है कि जब छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है तो वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं.

1907 में लगा वंदे मातरम का नारा: 1907 में वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र माना जाता था. छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र इसी में आते थे और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. 1956 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के तौर पर नए राज्य की स्थापना की और तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था.

वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे: 118 साल पहले रायपुर के टाउन हॉल में वंदे मातरम के गीत को गाने का जो प्रसंग मिलता है. उसमें लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में एक नई क्रांति पैदा हुई. जिसे उसे समय राष्ट्रवादी क्रांति का नाम दिया गया. इसमें बंगाल का जिस तरीके से विभाजन किया गया था इसका विरोध प्रमुख रूप से था. इसे लेकर पूरे देश में भारतीय राष्ट्रवादियों ,बुद्धिजीवियों, धार्मिक नेताओं द्वारा का विरोध किया गया. 1905 का यह राष्ट्रवादी आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के लिए काफी परेशान करने वाला भी रहा.

टाउन हॉल में हुआ था आयोजन: देश की आजादी के लिए 1907 में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के टाउन हॉल में रखा गया था. जिसका नेतृत्व पंडित रवि शंकर शुक्ला ने किया था. उनके बीच इस बात को रखा गया था कि हम लोग वंदे मातरम गीत को गाएंगे. हालांकि इसमें कुछ विभेद भी थे लेकिन बाद में उसे खत्म कर दिया गया और रायपुर के टाउन हॉल में पहली बार 1960 में वंदे मातरम गीत गाया गया.

आंध्र की वंदे मातरम क्रांति: अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कर दिए जाने के बाद पूरे देश में इसका व्यापक विरोध होना शुरू हो गया. आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में शामिल कृष्णा जिले में इस आंदोलन में जोर पकड़ लिया. राष्ट्रीय जागरण के लिए यहां से लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया. आंध्र से सटे हुए बस्तर के इलाके में भी इसका विरोध शुरू हुआ और लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे. आंध्र से शुरू हुआ यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के वर्तमान बस्तर इलाके को प्रभावित किया. क्योंकि यह आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका रहा है यहां की कला संस्कृति भाषा बहुत हद तक आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती रही है और इसका एक व्यापक प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है.

क्या कहते है इतिहासकार: छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि वंदे मातरम पहली बार रायपुर के टाउन हॉल में गाया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रायपुर के टाउन हॉल में लोग आए थे और वहां पर वंदे मातरम गीत को गाया गया था. 1907 में पहली बार इस गीत को वहां गाया गया था जिसके 118 साल पूरे हो रहे हैं.

पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में गाया: आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम क्रांति को लेकर के डॉक्टर रविंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि क्योंकि देश की आजादी का आंदोलन पूरे देश में था तो जिस भी तरह के आंदोलन की शुरुआत पूरे देश में हुई उसका असर सभी राज्यों पर हुआ. उन्होंने कहा कि क्योंकि बस्तर का इलाका आंध्र से जुड़ता है ऐसे में इसका असर निश्चित तौर पर बस्तर के क्षेत्र पर रहा है. वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि उस समय बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर यह वहां देखने को मिला था जो इतिहास के कई अभिलेखों में अंकित भी है.