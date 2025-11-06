ETV Bharat / state

118 साल पहले रायपुर में गाया गया था "वंदे मातरम" शुरू हुआ था आजादी का आंदोलन, जानिए रजत जयंती वर्ष पर 150 साल की गौरव गाथा

देश की आजादी के लिए 1907 में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के टाउन हॉल में रखा गया था.

RAJYOTSAV 2025
वंदे मातरम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2025 at 7:50 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर देश राष्ट्रीय एकता और गौरव महोत्सव का आयोजन कर रहा है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी. देश को वंदे मातरम गीत और इससे शुरू हुए आंदोलन की जानकारी दी जाएगी. देश जब आजादी के लिए अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ गोलबंद हो रहा था तो 1907 में पहली बार रायपुर के कलेक्टर परिसर में बने टाउन हॉल में वंदे मातरम गीत को आजादी के लिए रायपुर में गाया था. यह वर्तमान छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव की बात है कि जब छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है तो वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं.

1907 में लगा वंदे मातरम का नारा: 1907 में वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र माना जाता था. छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र इसी में आते थे और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. 1956 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के तौर पर नए राज्य की स्थापना की और तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था.

वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे: 118 साल पहले रायपुर के टाउन हॉल में वंदे मातरम के गीत को गाने का जो प्रसंग मिलता है. उसमें लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में एक नई क्रांति पैदा हुई. जिसे उसे समय राष्ट्रवादी क्रांति का नाम दिया गया. इसमें बंगाल का जिस तरीके से विभाजन किया गया था इसका विरोध प्रमुख रूप से था. इसे लेकर पूरे देश में भारतीय राष्ट्रवादियों ,बुद्धिजीवियों, धार्मिक नेताओं द्वारा का विरोध किया गया. 1905 का यह राष्ट्रवादी आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के लिए काफी परेशान करने वाला भी रहा.

टाउन हॉल में हुआ था आयोजन: देश की आजादी के लिए 1907 में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के टाउन हॉल में रखा गया था. जिसका नेतृत्व पंडित रवि शंकर शुक्ला ने किया था. उनके बीच इस बात को रखा गया था कि हम लोग वंदे मातरम गीत को गाएंगे. हालांकि इसमें कुछ विभेद भी थे लेकिन बाद में उसे खत्म कर दिया गया और रायपुर के टाउन हॉल में पहली बार 1960 में वंदे मातरम गीत गाया गया.

आंध्र की वंदे मातरम क्रांति: अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कर दिए जाने के बाद पूरे देश में इसका व्यापक विरोध होना शुरू हो गया. आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में शामिल कृष्णा जिले में इस आंदोलन में जोर पकड़ लिया. राष्ट्रीय जागरण के लिए यहां से लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया. आंध्र से सटे हुए बस्तर के इलाके में भी इसका विरोध शुरू हुआ और लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे. आंध्र से शुरू हुआ यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के वर्तमान बस्तर इलाके को प्रभावित किया. क्योंकि यह आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका रहा है यहां की कला संस्कृति भाषा बहुत हद तक आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती रही है और इसका एक व्यापक प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है.

क्या कहते है इतिहासकार: छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि वंदे मातरम पहली बार रायपुर के टाउन हॉल में गाया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रायपुर के टाउन हॉल में लोग आए थे और वहां पर वंदे मातरम गीत को गाया गया था. 1907 में पहली बार इस गीत को वहां गाया गया था जिसके 118 साल पूरे हो रहे हैं.

पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में गाया: आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम क्रांति को लेकर के डॉक्टर रविंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि क्योंकि देश की आजादी का आंदोलन पूरे देश में था तो जिस भी तरह के आंदोलन की शुरुआत पूरे देश में हुई उसका असर सभी राज्यों पर हुआ. उन्होंने कहा कि क्योंकि बस्तर का इलाका आंध्र से जुड़ता है ऐसे में इसका असर निश्चित तौर पर बस्तर के क्षेत्र पर रहा है. वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र ने बताया कि उस समय बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर यह वहां देखने को मिला था जो इतिहास के कई अभिलेखों में अंकित भी है.

हम लोगों ने 2008 में यह प्रस्ताव राज्यपाल के समक्ष रखा था. चूंकि रायपुर के टाउन हॉल में पहली बार 1907 में वंदे मातरम गीत को गया गया था इसलिए इस टाउन हॉल का नाम वंदे मातरम भवन रख दिया जाए: डॉक्टर रमेन्द्रनाथ मिश्र, वरिष्ठ इतिहासकार

छत्तीसगढ़ में पूरे साल होगा कार्यक्रम: वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ सरकार पूरे साल कार्यक्रम करेगी. सरकार का प्रथम चरण 7 से 14 नवम्बर 2025, द्वितीय चरण 19 से 26 जनवरी 2026, तृतीय चरण 7 से 15 अगस्त 2026 (हर घर तिरंगा अभियान के साथ), और चौथे चरण 1 से 7 नवम्बर 2026 तक चलेगा. इस दौरान सभी जिलों, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों एवं सामाजिक संगठनों में राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम होंगे. स्कूल और कॉलेजों में “वंदे मातरम्” विषय पर विशेष सभाएँ, निबंध, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी.

भारत की आत्मा का स्वर है वंदे मातरम: सीएम साय: गीत के 150 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ केवल एक स्मरणीय अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, आत्मगौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का जीवंत संदेश है.

यह आयोजन छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए उनमें देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय चेतना की भावना को और गहराई देगा. वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है, जिसकी गूंज हर नागरिक के हृदय में नई ऊर्जा और गर्व का संचार करेगी: विष्णु देव साय, सीएम

रजत जयंती वर्ष पर 150 साल का गौरव: छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है. छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं. 118 साल पहले वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर के टाउन हॉल मैं वंदे मातरम गीत को गया गया था. आज गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात भी कहीं जा सकती है कि जब छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है तो वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस धरती से वंदे मातरम गीत का एक मजबूत गौरवशाली अतीत रायपुर के टाउन हॉल से जुड़ा हुआ है. 118 साल पहले इस धरती पर वंदे मातरम गीत को गाया गया था.

नवा रायपुर IIM में तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत

सेंध जलाशय के ऊपर वायुसेना के जवानों का शौर्य ,पैराट्रुपिंग और आतंकवादियों से निपटने के तरीके का हुआ शो

छत्तीसगढ़ के आसमान में भारतीय वायु सेना ने लहराया तिरंगा झंडा, एयर शो ने जीता लोगों का दिल

TAGGED:

TOWN HALL
VANDE MATARAM
RAIPUR
SILVER JUBILEE YEAR 2025
RAJYOTSAV 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.