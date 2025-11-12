ETV Bharat / state

वंदेमातरम उत्सव के 150 साल: देश की आजादी के लिए बोला वंदेमातरम और दे दी जान, वीर बलिदानियों की तपोभूमि रही छत्तीसगढ़

1907 में वंदे मातरम गाया गया था ( ETV Bharat )