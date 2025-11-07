ETV Bharat / state

रायपुर में वंदे मातरम के जश्न में भूखे-प्यासे रहे स्कूली बच्चे, सरकारी इंतज़ामों की खुली पोल

सुबह से आए बच्चे, दोपहर तक नहीं मिली सुविधा: कार्यक्रम के लिए स्काउट-गाइड और अन्य स्कूलों के बच्चों को सुबह ही स्कूल से बुला लिया गया था. इन बच्चों को करीब 11 से 12 बजे स्टेडियम लाया गया, जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहुंचने का समय दोपहर 3 बजे तय था. बच्चे बिना भोजन और पानी के स्टेडियम में बैठे रहे. कई अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए ऐसी लापरवाही असंवेदनहीनता दर्शाती है.

रायपुर: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राजधानी रायपुर के इनडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. मंच पर नेता और मंत्री भाषण देते रहे, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे नन्हें स्कूली बच्चे भूख और प्यास से बेहाल नज़र आए. मुख्यमंत्री के देर से पहुंचने के कारण बच्चों को घंटों इंतज़ार करना पड़ा, जिससे कई बच्चे कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही लौटने लगे.

बदइंतजामी से परेशान बच्चे स्टेडियम से गए : करीब 4 बजे जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कार्यक्रम में पहुंचे, तब तक बच्चों की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी. कई बच्चे भूख और थकान से परेशान होकर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने लगे। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी बच्चों के बाहर जाते रहने का सिलसिला जारी रहा.

बच्चों के बयान झकझोरने वाले: ETV भारत से बातचीत में बच्चों ने बताया कि हम सुबह से आए हैं, स्कूल गए थे फिर यहां लाया गया, अब 4 बज गए हैं. भूख लगी है, इसलिए कुछ खाने जा रहे हैं. कुछ बच्चों ने साफ कहा कि “कार्यक्रम ठीक था, लेकिन नेताओं को वक्त की वैल्यू नहीं है. इन बातों ने सरकारी आयोजनों की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

वंदे मातरम के जश्न से जाते दिखे बच्चे (ETV BHARAT)

संवेदनहीनता पर उठे सवाल: इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, और कई विधायक शामिल थे. लेकिन बच्चों के लिए न पानी की व्यवस्था थी, न खाने की. यह सब बताता है कि सरकारी कार्यक्रमों में प्रबंधन से ज़्यादा दिखावे पर ध्यान दिया जाता है. इन नन्हें प्रतिभागियों की परेशानी ने सरकार की तैयारी और संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.