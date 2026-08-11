छत्तीसगढ़ में विशाल तिरंगा यात्रा, गूंजा वंदेमातरम
छत्तीसगढ़ में 10 से 14 अगस्त तक भव्य तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान निकाला जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 11, 2026 at 6:30 PM IST
एमसीबी: छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. एमसीबी जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में खड़गवां में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे पूरे 2 किलोमीटर तक पैदल चले और जनता का उस्ताह बढ़ाया. जनपद ग्राउंड में समापन समारोह हुआ.
स्वास्थ्य मंत्री कई कार्यक्रम में हुए शामिल
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हाई स्कूल की छात्राओं को नि: शुल्क साइकिल बांटी. मंत्री ने कहा कि साइकिल मिलने से बेटियों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी. महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने आंगनबाड़ी की महिलाओं की मौजूदगी में नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया.
तिरंगा यात्रा देश की शान
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तिरंगे के गौरव और देश की एकता-अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का अलख जगा रहा है. उन्होंने सभी को राष्ट्र निर्माण और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने का संकल्प भी दिलाया.
तिरंगा यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आम जनता, बच्चों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए. जगह-जगह स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा कर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का आत्मीय स्वागत किया. स्वास्थ्य मंत्री की इस सहजता और आमजनों के बीच मौजूदगी ने पूरे खड़गवां क्षेत्र को देशभक्ति के अद्भुत उत्साह से भर दिया. यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ सहभागिता की.