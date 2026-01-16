ETV Bharat / state

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का आयोजन, 19 से 26 जनवरी तक होंगे कार्यक्रम

वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ में कुल चार चरणों में आयोजन किया जा रहा है. गणतंत्र दिवस के दिन रायपुर में राज्यपाल तथा जगदलपुर में मुख्यमंत्री सीएम साय इन आयोजनों में शामिल होंगे. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों तथा स्कूल-कॉलेजों में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी, प्रमुख हस्तियां और प्रदेश के नागरिक हिस्सा लेंगे.

रायपुर : राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के तहत पहले चरण का आयोजन काफी धूमधाम से देश में मनाया गया. छत्तीसगढ़ में भी वंदे मातरम को लेकर भव्य आयोजन हुए. अब दूसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ में यह आयोजन करने का फैसला किया गया है. 19 से 26 जनवरी तक पूरे प्रदेश में यह आयोजन होगा.

कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन

वंदे मातरम के दूसरे चरण में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. इसमें छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड के छात्र छात्राएं शामिल होंगे. सभी विद्यार्थी संगीतमय कार्यक्रम, विशेष सभाएं, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, रंगोली, चित्रकला एवं प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे. छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस बैंड की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर वंदे मातरम् एवं देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी.

ऑडियो वीडियो बूथ किए गए स्थापित

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के तहत वंदे मातरम ऑडियो-वीडियो बूथ बनाए गए हैं. यहां प्रदेश के नागरिक अपनी आवाज में वंदे मातरम का गायन करेंगे. उसके बाद गायन कि रिकॉर्ड को वंदे मातरम अभियान के पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे. इस पोर्टल पर वंदे मातरम् की पूर्व रिकॉर्डेड धुन के साथ गायन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

वंदे मातरम के चार चरणों की जानकारी

छत्तीसगढ़ में वंदे मातरम के चार चरणों में पहले चरण का आयोजन 7 से 14 नवंबर 2025 तक हो चुका है. दूसरे चरण का आयोजन 19 से 26 जनवरी 2026 तक किया जाएगा. तीसरे चरण का आयोजन 7 से 15 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान के साथ होगा. चौथे चरण का आयोजन 1 से 7 नवंबर 2026 तक किया जाएगा.