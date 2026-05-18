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गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’

जयपुर : राजस्थान में गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' चलेगा. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा. इसी उद्देश्य से 25 मई को गंगा दशमी से लेकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे राजस्थान में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि गांव-गांव तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचे और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो.

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा : मुख्यमंत्री ने रविवार देर रात को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा की. बैठक में विभिन्न विभागों की अब तक की प्रगति का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गंगा दशमी का धार्मिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय महत्व लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जल संरक्षण के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा हो सके. इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.