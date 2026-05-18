गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल संचय को बढ़ावा देने के लिए मकानों और इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अधिक विकसित किया जाए.
Published : May 18, 2026 at 9:53 AM IST
जयपुर : राजस्थान में गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' चलेगा. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा. इसी उद्देश्य से 25 मई को गंगा दशमी से लेकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे राजस्थान में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए, बल्कि गांव-गांव तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचे और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो.
कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा : मुख्यमंत्री ने रविवार देर रात को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जल संचय जन भागीदारी 2.0 और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान की समीक्षा की. बैठक में विभिन्न विभागों की अब तक की प्रगति का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गंगा दशमी का धार्मिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय महत्व लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जल संरक्षण के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा हो सके. इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित, " वंदे गंगा" जल संरक्षण-जन अभियान को लेकर, उच्च स्तरीय बैठक में 25 मई से 5 जून तक प्रदेशभर में, “वंदे गंगा" जल संरक्षण-जन अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत गाँव-गाँव में जल… pic.twitter.com/lJyNLhEdEg— CMO Rajasthan (@RajCMO) May 18, 2026
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जल संरचनाओं का पूजन-नमन : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल संचय को बढ़ावा देने के लिए मकानों और इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अधिक विकसित किया जाए. साथ ही वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के लिए नई जल संरचनाओं के निर्माण एवं विकास पर भी जोर दिया जाए, जिससे भू-जल स्तर में सुधार हो सके. अभियान के दौरान प्रदेशभर में कुएं, तालाब, बावड़ी जैसी पारंपरिक जल संरचनाओं का पूजन-नमन किया जाएगा.
इनके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए साफ-सफाई एवं जीर्णोद्धार कार्य भी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जल संरचनाओं की पाल पर अधिकाधिक पौधारोपण किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल सके. उन्होंने 'पेड़ लगाओ-जीवन बचाओ' को जन संदेश के रूप में गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें सरकार के साथ आमजन की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है.