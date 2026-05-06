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Speed @180 : कोटा में वंदे भारत ट्रेनसेट का ट्रायल, दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर 180 की स्पीड पर दौड़ाई

कोटा: राजस्थान के कोटा में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ है. इस बार वंदे भारत ट्रेनसेट का ट्रायल किया गया है. यह पूरी तरह से एयर कंडीशन सीटिंग ट्रेन है, जिसे 180 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर चलकर ट्रायल किया गया है. इससे पहले 160 की स्पीड पर भी ट्रायल किया जा चुका है. यह पूरी तरह से सीटिंग ट्रेन है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस ट्रायल में पहली बार वंदे भारत ट्रेन सेट को 180 की स्पीड को कोटा रेल मंडल में चलाया गया है. यह ट्रायल भी कोटा चौमहला कोटा रेल खंड पर किया है. इस वंदे भारत ट्रांसलेट को रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला की तैयार पहली वंदे भारत ट्रेनसेट है. इसका स्पीड ट्रायल भारतीय रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के रही है.

कोटा में वंदे भारत ट्रेनसेट का ट्रायल (Source : Kota Railway Division)

परीक्षण निदेशालय के निदेशक परिक्षण धीरेन्द्र कुलश्रेष्ठ की देखरेख में किया जा रहा है. दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक हाई स्पीड ट्रेनों के ट्रायल के लिए जाना जाता रहा है. इस ट्रैक को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैयार किया जा रहा है और यह मिशन रफ्तार में भी शामिल है. वर्तमान में नवनिर्मित वंदे भारत ट्रेन सेट के पहले रैक का ट्रायल भी इसीलिए किया जा रहा है. 2 मई से ट्रायल शुरू हुआ है और 22 मई तक चलेगा.