चार नये रूट पर चलेंगी नई वंदे भारत ट्रेनें; आर्थिक विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ: देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अब बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों से यात्रियों के समय की बचत होगी. यह ट्रेनें पर्यटन को भी पंख लगाएंगी. 4 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी 8 नवंबर को बनारस से हरी झंडी दिखाएंगे.

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत: इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली यही ट्रेन होगी. यह अपनी यात्रा सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी. फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला के बीच संपर्क को बेहतर करेगी. इस ट्रेन से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगी.

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह वंदे भारत ट्रेन बनारस-खजुराहो रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. वर्तमान में चल रहीं विशेष ट्रेनों की तुलना में यह करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी.

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जोड़ेगी. यह वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी. यह संपर्क न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक तेज और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेगा.

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस: यह वंदे भारत ट्रेन लगभग 7 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी. इससे यात्रियों के लगभग 1 घंटे की बचत होगी. लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा.