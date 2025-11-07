ETV Bharat / state

चार नये रूट पर चलेंगी नई वंदे भारत ट्रेनें; आर्थिक विकास और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह वंदे भारत ट्रेनें विकास को रफ्तार देंगी.

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 7, 2025

लखनऊ: देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अब बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी. इन ट्रेनों से यात्रियों के समय की बचत होगी. यह ट्रेनें पर्यटन को भी पंख लगाएंगी. 4 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी 8 नवंबर को बनारस से हरी झंडी दिखाएंगे.

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत: इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली यही ट्रेन होगी. यह अपनी यात्रा सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी. फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला के बीच संपर्क को बेहतर करेगी. इस ट्रेन से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगी.

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह वंदे भारत ट्रेन बनारस-खजुराहो रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. वर्तमान में चल रहीं विशेष ट्रेनों की तुलना में यह करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी.

बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जोड़ेगी. यह वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी. यह संपर्क न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक तेज और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेगा.

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस: यह वंदे भारत ट्रेन लगभग 7 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी. इससे यात्रियों के लगभग 1 घंटे की बचत होगी. लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बड़ा फायदा होगा.

साथ ही रुड़की होते हुए हरिद्वार तक उनकी पहुंच भी आसान होगी. मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह सेवा कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस: यह वंदे भारत ट्रेन यात्रा समय में 2 घंटे से अधिक की कमी लाएगी. इससे यह यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी हो जाएगी. एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी.

इससे प्रोफेशनल, छात्रों और पर्यटकों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा. यह रूट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी. इससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में मदद मिलेगी.

