यात्री कृपया ध्यान दें...मेवाड़–गुजरात को जोड़ने आ रही वंदे भारत, 16 फरवरी से शुरू होगा सफर

सांसद सीपी जोशी ने कहा कि उदयपुर से अहमदाबाद के बीच वंदेभारत ट्रेन चलने से दोनों शहरों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

Vande Bharat train
Vande Bharat train (photo ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 8:42 PM IST

उदयपुर: मेवाड़ अंचल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. भारतीय रेलवे 16 फरवरी से उदयपुर से गुजरात के असारवा अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है. चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने बताया कि यह ट्रेन मेवाड़ और गुजरात के बीच संपर्क को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है. सांसद जोशी ने कहा कि यह ट्रेन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी.

सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रेलवे लगातार आधुनिक सुविधाओं के साथ देश के दूरस्थ और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ रहा है. इसी कड़ी में उदयपुर–असारवा वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है, जिससे मेवाड़ को सीधे गुजरात के बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र से जोड़ा जाएगा.

जोशी ने बताया कि यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी. उदयपुर से सुबह लगभग सुबह 6.10 बजे रवाना होकर यह ट्रेन करीब साढ़े चार घंटे में असारवा पहुंचेगी. वापसी में असारवा से शाम 5.45 बजे चलकर रात 10 बजे तक उदयपुर लौट आएगी. रास्ते में ट्रेन उदयपुर के जावर स्टेशन, डूंगरपुर और गुजरात के हिम्मतनगर स्टेशन पर रुकेगी, जिससे इन इलाकों के यात्रियों को भी सीधी और तेज सेवा का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि उदयपुर–अहमदाबाद रेल लाइन पर आमान परिवर्तन और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब इस रूट पर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन दौड़ सकेगी. इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा.

उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. मेवाड़ के किले, झीलें और सांस्कृतिक विरासत अब गुजरात और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए और भी सुलभ हो जाएगी. साथ ही व्यापार और उद्योग को भी गति मिलेगी, क्योंकि स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा. उन्होंने अंत में कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस मेवाड़ के विकास की रफ्तार बढ़ाएगी और क्षेत्र को देश की मुख्यधारा से और मजबूती से जोड़ेगी.

