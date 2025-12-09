लखनऊ-सहारनपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू, 1.05 घंटे में पहुंचाएगी सीतापुर, जानिए कितना है किराया?
लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से दोपहर 03:10 बजे रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 8:51 PM IST
लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का मंगलवार से संचालन शुरू हो गया. पहली बार 26504 लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर छह से 221 यात्रियों को लेकर रवाना हुई. इस ट्रेन के इस रूट पर शुरू होने से सीतापुर और लखीमपुर के यात्रियों को उत्तराखंड और सहारनपुर जाना काफी आसान हो जाएगा. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोनों ओर से सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन संचालित होगी.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 26504 लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गोमतीनगर स्टेशन से दोपहर 03:10 बजे रवाना हुई. डालीगंज 03:38 बजे, सीतापुर शाम 04:35 बजे, शाहजहांपुर से 06:10 बजे, बरेली जंक्शन से 07:07 बजे, मुरादाबाद से रात 08:40 बजे, नजीबाबाद से 09:56 बजे और रुड़की से 10:44 बजे छूटकर सहारनपुर रात 11:50 बजे पहुंचेगी.
वापसी में 26503 सहारनपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस सहारनपुर से सुबह 05.05 बजे चलेगी. रुड़की से 05:42 बजे, नजीबाबाद से 06:27 बजे, मुरादाबाद से 08:05 बजे, बरेली जंक्शन से 09:42 बजे, शाहजहांपुर से 11:09 बजे होकर सीतापुर से दोपहर 12:38 बजे, डालीगंज से 01:44 बजे छूटकर दोपहर 02:05 बजे गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.
पीआरओ ने बताया कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आठ कोच हैं. गोमतीनगर स्टेशन से सहारनपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का चेयरकार क्लास का किराया 1460 और एग्जीक्यूटिव का 2685 रुपये है. सहारनपुर से गोमतीनगर तक चेयरकार का किराया 1530 और एग्जीक्यूटिव क्लास का 2750 रुपए है. चेयरकार में कैटरिंग चार्ज 307 और एग्जीक्यूटिव में 433 रुपये है.
लखनऊ से सीतापुर के बीच 80 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन एक घंटा पांच मिनट में तय करेगी. सीतापुर के लिए यात्रियों को चेयरकार में 495 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 930 रुपये खर्च करने होंगे. नैमिषारण्य जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह ट्रेन काफी बेहतर होगी.
