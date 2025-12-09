ETV Bharat / state

लखनऊ-सहारनपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू, 1.05 घंटे में पहुंचाएगी सीतापुर, जानिए कितना है किराया?

लखनऊ से वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू. ( North Eastern Railway Lucknow Division )

लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का मंगलवार से संचालन शुरू हो गया. पहली बार 26504 लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गोमतीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर छह से 221 यात्रियों को लेकर रवाना हुई. इस ट्रेन के इस रूट पर शुरू होने से सीतापुर और लखीमपुर के यात्रियों को उत्तराखंड और सहारनपुर जाना काफी आसान हो जाएगा. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोनों ओर से सोमवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन संचालित होगी. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि 26504 लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गोमतीनगर स्टेशन से दोपहर 03:10 बजे रवाना हुई. डालीगंज 03:38 बजे, सीतापुर शाम 04:35 बजे, शाहजहांपुर से 06:10 बजे, बरेली जंक्शन से 07:07 बजे, मुरादाबाद से रात 08:40 बजे, नजीबाबाद से 09:56 बजे और रुड़की से 10:44 बजे छूटकर सहारनपुर रात 11:50 बजे पहुंचेगी.