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जोधपुर से दिल्ली के लिए शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन, भगत की कोठी में बनेगा कोचिंग टर्मिनल, जैसलमेर को भी मिली सौगात

जोधपुर: रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान को कई सौगातें दीं. जोधपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान से देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे प्रवासी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, सबकी एक ही मांग होती है कि ट्रेनें चलाई जाएं. इस मांग को ध्यान में रखते हुए चेन्नई, हैदराबाद, पुणे समेत कई नई ट्रेनें शुरू की गई हैं. उन्होंने बताया कि जोधपुर में कोचिंग टर्मिनल बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे भविष्य में और ज्यादा नई गाड़ियां शुरू हो सकेंगी. इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू हो चुकी है. पहली ट्रेन कोलकाता-गुवाहाटी के बीच चल रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है. वहीं, जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक “कोच केयर कॉम्प्लेक्स” का शुभारंभ किया गया.

रेल मंत्री ने बताया कि भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोचिंग टर्मिनल का काम शुरू हो गया है, जिससे राजस्थान में स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चल सकेंगी. शुक्रवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली कैंट के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की रवानगी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जैसलमेर और जालोर से भी नई ट्रेनें शुरू हो रही हैं. खासकर आजादी के बाद से जालोर और पाली से दिल्ली के लिए ट्रेन की लंबे समय से मांग थी, जो आज पूरी हो रही है.

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव (ETV Bharat Jodhpur)

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दस माह में हरिद्वार के लिए नई ट्रेन: समारोह को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया. उद्घाटन फेरे में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यात्रा पर गए. 24 मई से यह ट्रेन नियमित रूप से अपने पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी. रेल मंत्री ने कहा कि जोधपुर से हरिद्वार के लिए ट्रेन शुरू करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. आने वाले दस महीनों के अंदर यह ट्रेन शुरू हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे केवल वही घोषणाएं करते हैं जिन्हें पूरा किया जा सके. इस ट्रेन से मारवाड़ वासियों को खास फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि कोविड के बाद राजस्थान के अन्य राज्यों के लिए अब तक 46 नई ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं.

नई योजनाओं का काम जारी: रेल मंत्री ने कहा कि पुष्कर से मेड़ता को जोड़ने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी. पुष्कर सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है. उदयपुर के लिए मरावाड़ जंक्शन से मावली को जोड़ने का काम चल रहा है., पहाड़ी क्षेत्र में टनल बनाने का भी कार्य जारी है. नीमच से छोटी सादड़ी के लिए भी काम शुरू हो गया है. इन योजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान को 200 से ज्यादा नई ट्रेनें मिलेंगी.