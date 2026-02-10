ETV Bharat / state

वंदे भारत की विदाई ! कोटा होकर चलने वाली ट्रेन बंद होने की संभावना, नहीं मिल रहे यात्री

कोटा होकर चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बंद किया जा सकता है. यह उदयपुर से आगरा के बीच चल रही है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 6:56 PM IST

7 Min Read
कोटा: उदयपुर से कोटा होकर आगरा के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बंद किया जा सकता है. ट्रेन की बुकिंग को रेलवे ने फिलहाल स्थगित कर दिया है. ऐसे में केवल 14 फरवरी तक की बुकिंग हो रही है और उसके बाद के फेरों की बुकिंग सस्पेंड कर दी गई है. इसके रूट को भी बदला जा सकता है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि वंदे भारत को रिप्लेस करने के संबंध में चर्चा हुई है. अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है. बुकिंग बंद करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव की बात चल रही थी. ट्रेन के संशोधित रूट को लेकर भी कुछ तय नहीं हुआ है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना था कि फिलहाल रेलवे बोर्ड से उन्हें केवल ट्रेन की बुकिंग नहीं करने के निर्देश मिले थे. इसी की पालना हुई है. ट्रेन के रूट बदलने या बंद करने के सवाल पर इसके संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है. ट्रेन की बुकिंग को 16 फरवरी और आगे के फेरों के लिए स्थगित कर दिया है. जैन का यह भी कहना था कि ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे. इसे चलते हुए 1 साल पांच महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से वह लोकप्रिय नहीं हुई है. ट्रेन में उपलब्ध सीटों के अनुसार 40 फीसदी से भी कम बुकिंग हो रही थी.

उदयपुर से जयपुर की बुकिंग भी बंद: इसी तरह से उदयपुर से जयपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार व रविवार को चल रही वंदे भारत की 15 फरवरी से स्थगित हो गई. यह ट्रेन भी सप्ताह के इन 3 दिन जयपुर से वापस उदयपुर के बीच भी चलती है. इस रूट पर पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने के चलते बदल दिया गया था. इसके चलते ट्रेन का रूट बदलकर कोटा होकर आगरा भेजा जाने लगा था. वंदे भारत ट्रेन से कोटा से आगरा का सफर कर चुके बजरंग नगर निवासी रवि चौधरी का कहना था कि उन्होंने गत 5 फरवरी को सफर किया था. उस दिन ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और एक तिहाई से भी कम सीटों पर लोग बैठे हुए थे. उन्होंने तत्काल जाना था, इसलिए इस ट्रेन से गए थे, लेकिन ट्रेन में टिकट सामान्य ट्रेनों से काफी ज्यादा है.

25 फीसदी से भी कम ऑक्युपेंसी: ट्रेन में ऑक्युपेंसी की बात की जाए तो यह 25 फीसदी से भी कम आ रही है. कोटा से आगरा जाने वाली वंदे भारत में चेयरकार (सीसी) में 401 और एग्जीक्यूटिव चेयरकार (ईसी) 35 सीट्स हैं. जबकि 12 फरवरी को 319 और 14 फरवरी को 310 सीट्स अवेलेबल चेयरकार में हैं. इसी तरह से एग्जीक्यूटिव चेयरकार में 12 फरवरी को 18 और 14 फरवरी को 34 सीट्स मिल रही हैं. कोटा से उदयपुर वंदे भारत में चेयरकार (सीसी) में 389 और एग्जीक्यूटिव चेयरकार (ईसी) 33 सीट्स हैं. 12 फरवरी को 300 और 14 फरवरी को 340 सीट्स चेयरकार में मिल रही हैं. जबकि एग्जीक्यूटिव चेयरकार में 12 फरवरी को 22 और 14 फरवरी को 19 सीट्स मिल रही हैं.

कम हो किराया: पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्रीय उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य धीरज गुप्ता 'तेज' का कहना था कि कोटा से गुजरने वाली एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रीभार भी कम होने से रेलवे को नुकसान हो रहा है. इसे फायदे वाले रूट पर चलाया जाना चाहिए. इसमें कोटा से दिल्ली का रूट सटीक है. मुंबई की तरफ भी चलाई जा सकती है. किराया भी कम होना चाहिए, ताकि यात्री इसमें आसानी से सफर कर सकें.

सप्ताह में 3 दिन चल रही है वंदे भारत: ट्रेन का पहला फेरा 2 सितंबर 2024 को कोटा पहुंचा था. जिसमें उदयपुर से बूंदी होते हुए ट्रेन कोटा आई थी और उसके बाद आगरा पहुंची थी. आगरा से भी इसकी रूट के जरिए वापस उदयपुर गई थी. इस ट्रेन को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जंक्शन पर हरी झंडी दिखाई थी. उदयपुर से आगरा के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को वंदे भारत चलती है. इन्हीं तीन दिन वापस भी आगरा से उदयपुर के बीच चल रही है.

उदयपुर से कोटा आने में फर्स्ट एसी से 220 ज्यादा किराया: वंदे भारत में उदयपुर से कोटा का किराया चेयर कार में 755 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1475 रुपए है. इसमें कैंटरिंग का चार्ज अलग है. मेवाड़ एक्सप्रेस में उदयपुर से कोटा का किराया थर्ड एसी में 555, सेकंड एसी में 760 और फर्स्ट एसी में 1255 है. यहां पर भी फर्स्ट एसी से 220 रुपए ज्यादा किराया है. उदयपुर से कोटा आने वाली मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन 278 किमी का सफर तय करने में 6 घंटे 25 मिनट का समय लेती है. जबकि वंदे भारत 4 घंटे 5 मिनट में कोटा पहुंच रही है. इसी तरह से वापस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट का समय कोटा से उदयपुर का ले रही है, जबकि मेवाड़ एक्सप्रेस 5 घंटे 35 मिनट का समय लेती है. ऐसे में वंदे भारत से उदयपुर से कोटा आने में करीब 2 घंटे 20 मिनट कम लग रहे हैं, जबकि कोटा से उदयपुर जाने में 50 मिनट बच रहे हैं.

किराया ज्यादा, समय लग रहा कम: वंदे भारत में किराया कोटा से आगरा तक का किराया 845 रुपए चेयर कार और 1650 रुपए एग्जीक्यूटिव क्लास का है. इनमें कैंटरिंग का चार्ज अलग देना होता है, जबकि कोटा पटना ट्रेन से आगरा तक का सफर थर्ड एसी इकोनॉमी में 595, थर्ड एसी का 645, सेकंड एसी का 915 और फर्स्ट एसी का किराया 1525 रुपए है. यहां पर वंदे भारत का किराया फर्स्ट एसी से भी 125 रुपए ज्यादा है.

14 फरवरी के बाद नहीं चलेगी: वंदे भारत एक्सप्रेस में 14 फरवरी तक की ही बुकिंग करने के निर्देश थे. इसी को लागू करते हुए 16 फरवरी के फेरे की बुकिंग को रोक दी है. ट्रेन 14 फरवरी के बाद फिलहाल नहीं चलेगी. इसको बंद करने या रूट बदलने के संबंध में कोई जानकारी रेलवे बोर्ड से उपलब्ध नहीं हुई है.

- सौरभ जैन, सीनियर डीसीएम, कोटा

