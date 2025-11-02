ETV Bharat / state

लखनऊ से सीतापुर के लिए वंदे भारत 7 नवंबर से चलेगी, 55 मिनट में पहुंचाएगी, ये स्टॉपेज भी होंगे

लखनऊः सीतापुर में नैमिष धाम के दर्शन और आसान होंगे. लखनऊ से पहली बार सीतापुर भी वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ेगा. लखनऊ से सहारनपुर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस सात नवंबर से दौड़ेगी. इसी तरह वाराणसी से प्रयागराज होकर खजुराहो तक भी सात नवंबर से वंदे भारत चलेगी.



ट्रेन का शेड्यूल: ट्रेन 26504 वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सुबह पांच बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी. यह ट्रेन सीतापुर से 5.55 बजे, शाहजहांपुर से 7.10 बजे, बरेली से 8.08 बजे, मुरादाबाद से 9.27 बजे, नजीबाबाद से 10.45 बजे, रुड़की से 11.40 बजे होते हुए सहारनपुर दोपहर 12.45 बजे पहुंचेगी.





वापसी का शेड्यूल ये रहा: इसी तरह वापसी में ट्रेन 26503 वंदे भारत एक्सप्रेस भी सोमवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन सहारनपुर से दोपहर तीन बजे रवाना होकर रुड़की से 3:45 बजे, नजीबाबाद से शाम 4:40 बजे, मुरादाबाद से 6:10 बजे, बरेली से 7:33 बजे, शाहजहांपुर से 8:38 बजे, सीतापुर से 9:50 बजे होते हुए लखनऊ जंक्शन रात 11 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन को चलाने की सूचना कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी.



वाराणसी से छह दिन चलेगी वंदे भारत: वाराणसी से सप्ताह में छह दिन ट्रेन 26422 वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी. यह ट्रेन वाराणसी से सुबह 5:25 बजे चलकर विंध्याचल 6:55 बजे, प्रयागराज छिवकी से सुबह आठ बजे, चित्रकूट धाम से 10:05 बजे, बांदा से 11:08 बजे, महोबा से 12:08 बजे रवाना होकर खजुराहो दोपहर 1:10 बजे पहुंचेगी. इसी तरह वापसी में 26421 वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे रवाना होकर महोबा से शाम 4:18 बजे, बांदा से शाम 5:13 बजे, चित्रकूट धाम से शाम 6:13 बजे, प्रयागराज छिवकी से रात 8:20 बजे, विंध्याचल से रात 9:10 बजे होते हुए वाराणसी रात 11 बजे पहुंचेगी.



इसी तरह लखनऊ से मुरादाबाद के रास्ते सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी सात नवंबर से दौड़ेगी. इस ट्रेन का नोटिफिकेशन शनिवार शाम तक रेलवे बोर्ड जारी कर देगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने अवकाश के दिन भी शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारी शुरू कर दी.



छपरा से बाराबंकी के बीच चौथी लाइन के लिए शुरू होगा सर्वे

छपरा से बाराबंकी के बीच चौथी लाइन के लिए सर्वे का काम चल रहा है. इस बीच सूत्रों ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने पांचवीं लाइन के सर्वे के लिए पूर्वोत्तर रेलवे से प्रस्ताव मांगा है. वर्तमान में छपरा से बाराबंकी तक तीसरी लाइन बिछाने के साथ ही चौथी लाइन को सर्वे का काम चल रहा है. बाराबंकी-गोरखपुर-छपरा हाई डेंसिटी रूट (अत्यधिक भीड़ वाले रूट) में शामिल है.



यहां ट्रेनें वर्तमान ट्रैक क्षमता के हिसाब से दो गुनी चल रही हैं. ऐसे में ये आए दिन लेट होती हैं. व्यवस्था में सुधार को ट्रैक की संख्या बढ़ाने पर कवायद चल रही है. छपरा से गोरखपुर होते हुए बाराबंकी तक तीसरी लाइन बिछाने का काम चल रहा है. इस रूट पर कुसम्ही से कैंट और बुढ़वल से करनैलगंज तक तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है. इसके साथ ही अन्य सेक्शन में काम चल रहा है.





तीसरी लाइन के पूरी तरह से बिछ जाने के बाद लखनऊ से गोरखपुर व बिहार रूट पर चलने वाली यात्री ट्रेनें डोमिनगढ़, नकहा और कैंट स्टेशनों पर बेवजह नहीं रुकेंगी. मालगाड़ियां भी बिना स्टेशन पर रुके चलेंगी. तीसरी के साथ चौथी और फिर पांचवीं लाइन बन जाने से ट्रेनों की स्पीड तो बढ़ेगी ही संख्या में भी इजाफा होगा.

प्रयागराज से गुजरेंगी दो पूजा स्पेशल ट्रेनें

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि पहली ट्रेन दानापुर–आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट पूजा स्पेशल (03291/03292) होगी. दानापुर से यह ट्रेन 2 नवंबर को चलेगी और आनंद विहार टर्मिनल से वापसी 3 नवंबर को होगी. ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें एसी द्वितीय के 2, एसी तृतीय के 4, स्लीपर के 6, इकोनॉमिक के 6 और एसएलआर/डी के दो डिब्बे शामिल रहेंगे. दानापुर से चलने वाली सुपरफास्ट पूजा स्पेशल ट्रेन शाम 4:15 बजे दानापुर से चलकर सुबह 6:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.



दूसरी ट्रेन सहरसा–आनंद विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल (05511/05512) ट्रेन सहरसा से 2 नवंबर और आनंद विहार टर्मिनल से 3 नवंबर को चलेगी. इसमें 22 कोच होंगे. यह ट्रेन मानसी, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, कानपुर, इटावा, टूंडला और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन 2 नवंबर को सहरसा से सुबह 8:05 बजे चलेगी. ट्रेन नई दिल्ली से 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे रवाना होगी.





