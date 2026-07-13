वंदे भारत एक्सप्रेस का निकल गया दम! मालगाड़ी के इंजन से खींचकर लाया गया पटना
रांची-पटना हाइटेक ट्रेन वंदे भारत का दम रास्ते में ही फूलने लगा. ट्रेन रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी, इसलिए मालगाड़ी का इंजन जोड़ा गया-
Published : July 13, 2026 at 9:00 PM IST
गया : रांची से पटना को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन के इंजन के सहारे चली. ट्रेन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण यह नौबत आई. मालगाड़ी ट्रेन में तकनीकी खराबी बरकाकाना स्टेशन पर आई थी. इसके बाद वही से मालगाड़ी के इंजन के सहारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया जंक्शन और फिर पटना के लिए रवाना हुई.
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में तकनीकि समस्या : रांची से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 22350 में रविवार की देर रात को तकनीकी खराबी आ गई. बताया जाता है, कि इंजन में गड़बड़ी आ गई थी. इंजन में तकनीकी गड़बड़ी तब आई, जब बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बरकाकाना को पहुंची थी. इंजन में खराबी के कारण वदे भारत एक्सप्रेस को बरकाकाना स्टेशन पर रोका गया.
मालगाड़ी के इंजन से खींची गई वंदे भारत : वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मालगाड़ी का इंजन लगाया गया. मालगाड़ी के इंजन के सहारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया जंक्शन को पहुंची. इंजन में आई गड़बड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी के इंजन की मदद से करीब ढाई घंटे विलम्ब से गया जंक्शन को पहुंची. इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
4:15 पर रांची से हुई थी रवानगी : जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि रांची से पटना जाने वाली थी, वह रांची से 4:15 संध्या को रवाना हुई थी. इसी क्रम में सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मेसरा स्टेशन के आसपास तकनीकी खराबी आई. लोको पायलट के द्वारा आई तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश की गई.
रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी वंदे भारत : तकनीकी खराबी होने से वंदे भारत रफ्तार नहीं पकड़ पा रही थी. किसी तरह से ट्रेन बरकाकाना स्टेशन पर पहुंची. यहां भी तकनीकी खराबी को दूर करने का प्रयास किया गया. किंतु सफलता नहीं मिली. इसके बाद मालगाड़ी का इंजन जोड़कर वंदे भारत ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया. इस क्रम में गया स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ढाई घंटे विलम्ब से पहुंची और फिर गया जंक्शन से पटना के लिए रवाना हुई.
''वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी आई थी. वैकल्पिक और सुरक्षित व्यव्स्था के साथ ट्रेन को गया जंक्शन को ले जाया गया. फिर पटना के लिए रवानगी हुई.''- रेलवे विभाग के एक अधिकारी
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