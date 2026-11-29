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वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ेगा सागर, अयोध्या के लिए मिलेगी डायरेक्ट ट्रेन, खाली जमीन पर बनेगा मॉल!

वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ेगा सागर ( ETV Bharat )

सागर: पहली बार सागर से किसी नेता के राज्यसभा पहुंचने पर रेल सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद जगी है. राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल ने सागर जिले में रेलवे सुविधाओं के विस्तार को लेकर पिछले दिनों भोपाल और जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों से बातचीत कर जहां सागर को वंदेभारत नेटवर्क से जोड़े जाने, शिप्रा एक्सप्रेस रोजाना चलाने और अयोध्या के लिए भोपाल से बीना सागर होते हुए ट्रेन की मांग रखी है. इसके अलावा सागर में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर रेल सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार के लिए शापिंग माॅल या स्टेट बस टर्मिनल बनाने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा सागर की दिल्ली नागपुर और गुना से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है.