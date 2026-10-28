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UP से दिल्ली का सफर होगा सुपरफास्ट! 31 अक्टूबर को चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, कानपुर एक्सप्रेस को लेकर आया बड़ा अपडेट

कानपुर रेलवे स्टेशन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर और इसके आसपास के जिलों से दिल्ली और वाराणसी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है. रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कानपुर से दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन 'कानपुर एक्सप्रेस' चलाने की मंजूरी दे दी है. इधर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी 31 अक्टूबर से पटरी पर उतरने जा रही है, जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरेगी. ऐसे में कानपुर वासियों को एकसाथ दोहरी सौगात मिलने जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत 31 अक्टूबर को होने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को वाराणसी में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

यह हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन से होकर गुजरेगी, जहां इसके भव्य स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं. यहां के स्टेशन डायरेक्टर अकांशु गोविल ने बताया कि ट्रेन के आगमन पर स्टेशन परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद रमेश अवस्थी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. 'कानपुर एक्सप्रेस' को मिली मंजूरी वंदे भारत स्लीपर के साथ ही रेलवे बोर्ड ने कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच एक नई रोजाना ट्रेन 'कानपुर एक्सप्रेस' (ट्रेन संख्या 14153/14154) को चलाने की भी मंजूरी दे दी है.