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त्योहारी सीजन में सफर होगा आसान, पटना से दिल्ली वाया कानपुर चलेगी 'वंदे भारत' फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल जारी

फाइल फोटो ( IANS )

कानपुर: अगर आप भी दिवाली या छठ पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रेन टिकट की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की हो सकती है. दरअसल, त्योहारों के इस सीजन में रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक शानदार तोहफा दिया है.

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कानपुर के रास्ते नई दिल्ली और पटना के बीच आरक्षित 'वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस' ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस विशेष ट्रेन के संचालन से कानपुर और आसपास के यात्रियों को सफर में बड़ी सहूलियत मिलेगी.



उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 20 कोच वाले आधुनिक वंदे भारत रैक के साथ चलाई जाएगी, जो पूरी तरह से आरक्षित होगी, यानी इसमें यात्रा करने के लिए यात्रियों को पहले से बुकिंग करानी होगी. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के चलने से दिल्ली, कानपुर और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा भी आरामदायक होगी.