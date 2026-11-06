त्योहारी सीजन में सफर होगा आसान, पटना से दिल्ली वाया कानपुर चलेगी 'वंदे भारत' फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल जारी
यह स्पेशल ट्रेन 20 कोच वाले आधुनिक वंदे भारत रैक के साथ चलाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:36 PM IST
कानपुर: अगर आप भी दिवाली या छठ पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रेन टिकट की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की हो सकती है. दरअसल, त्योहारों के इस सीजन में रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक शानदार तोहफा दिया है.
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कानपुर के रास्ते नई दिल्ली और पटना के बीच आरक्षित 'वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस' ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस विशेष ट्रेन के संचालन से कानपुर और आसपास के यात्रियों को सफर में बड़ी सहूलियत मिलेगी.
उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 20 कोच वाले आधुनिक वंदे भारत रैक के साथ चलाई जाएगी, जो पूरी तरह से आरक्षित होगी, यानी इसमें यात्रा करने के लिए यात्रियों को पहले से बुकिंग करानी होगी. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन के चलने से दिल्ली, कानपुर और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा भी आरामदायक होगी.
यह स्पेशल ट्रेन नंबर 02436 नई दिल्ली से चलकर पटना तक जाएगी. जानिए इसका पूरा शेड्यूल
- यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी.
- चिपियाना बुजुर्ग और अलीगढ़ के रास्ते दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी.
- कानपुर से आगे बढ़कर यह ट्रेन प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर के रास्ते होते हुए रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन नंबर 02435 (पटना-नई दिल्ली) का शेड्यूल
- दीपावली और छठ पर्व के बाद वापसी करने वाले यात्रियों के लिए पटना से नई दिल्ली के बीच भी स्पेशल वंदे भारत का संचालन किया जाएगा.
- ट्रेन नंबर 02435 सात नवंबर को सुबह 8:00 बजे पटना से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी.
- यह ट्रेन दोपहर 3:50 बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचेगी.
- कानपुर से आगे रवाना होकर यह ट्रेन रात 9:30 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी.
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