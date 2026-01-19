देवबंद में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, यात्रियों में दहशत, अज्ञात के खिलाफ FIR
कोच की खिड़की हुई क्षतिग्रस्त, आरपीएफ को दी गई सूचना, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी.
सहारनपुर: यूपी में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है. सहारनपुर जिले के देवबंद थाना इलाके में हुए पथराव से वंदे भारत के कोच C1 की एक खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई. अचानक पत्थरबाजी होने से कोच में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. लोको पायलट ने इसकी जानकारी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को दी. सूचना पर मौके पर पहुंची आरपीएफ ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस 224458 पर रविवार उस वक्त पथराव किया गया, जब ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली जा रही थी. थाना देवबंद इलाके के भायला फाटक के पास ट्रेन पहुंची. अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे कोच नंबर C1 की एक खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिली तो रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया. रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब-तक पथराव करने वाले शरारती तत्व मौके से भाग गए.
सीओ जीआरपी राजीव सिसोदिया ने बताया कि मुजफ्फरनगर आरपीएफ पुलिस स्टेशन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. RPF और GRP के साथ साथ स्थानीय पुलिस को भी जांच सौंपी गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है.
वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के बाद गृह मंत्रालय और रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जानकारी मांगी है. साथ ही सहारनपुर-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सीनियर अधिकारियों ने ट्रैक पर रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं.
