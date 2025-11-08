ETV Bharat / state

बाबा विश्वनाथ की नगरी से खजुराहो पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस, सांसद वीडी शर्मा ने किया स्वागत

आज जगह-जगह स्वागत और कार्यक्रम होने के चलते वह 20 मिनट देरी से चल रही है. 4:15 पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो पहुंची. रेलवे स्टेशन पर स्कूली बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम भी रखे गए. जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति-दी, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नेता और समाजसेवी मौजूद रहे.

खजुराहो: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का खजुराहो मे क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया ने स्वागत किया. वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज शनिवार सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन दोनों जगहों के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगी.

पायलट ने ट्रेन के बारे में ये बताया

ट्रेन के लोको पायलट एसपी पांडे ने ट्रेन की खूबियां गिनवाईं. कहा कि ये एक हाई स्पीड ट्रेन है. इसका कंट्रोल सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है. इसमें टीसीएमएस जैसा सिस्टम लगा है, जिसमें पूरी ट्रेन की जानकारी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं. दरवाजे ऑटोमैटिक बंद होते और खुलते हैं. ट्रेन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है. इसका स्टॉपेज विध्यांचल, प्रयागराज छिवकी, चित्रकूट, महोबा और खजुराहो है. आज ये ट्रेन सही टाइम पर आई है.

खजुराहो रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

सांसद शर्मा बोले- ये ट्रेन विकास के नए आयाम स्थापित कराएगी

विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि पीएम के विजन और बुंदेलखंड के विकास के प्रति अपने संकल्प के तहत उन्होंने आज बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है. पीएम ने धर्म अध्यात्म की नगरी... बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को खजुराहो मतंगेश्वर महादेव की नगरी से जोड़ा है.

सिर्फ टूरिज्म ही नहीं हर क्षेत्र में विकास होगा

इसके शुभारंभ के अवसर पर पीएम बोले- वंदे भारत भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है. भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है. आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है. वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है. आज जिस तरह भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रही हैं.