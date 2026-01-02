ETV Bharat / state

सीतापुर में मवेशी से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त, 20 मिनट तक रुकी रही ट्रेन

सीतापुर : वंदे भारत ट्रेन शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई. अटरिया कस्बे में डालीगंज (गोमतीनगर) से सहारनपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26504 नीलगांव रेलवे क्रॉसिंग संख्या 39-सी के पास अचानक सामने आए एक मवेशी से टकरा गई. घटना शाम करीब 5 बजे की है. टक्कर में मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा.

अटरिया स्टेशन मास्टर संजय सिंह ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेन को स्टेशन पर लगभग 20 मिनट तक रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. मवेशी के टकराने से ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है. सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त हिस्से को अस्थायी रूप से बांधकर सुरक्षित किया गया, जिसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया. हादसे में कोई यात्री घायल नहीं है, मामले की जांच की जा रही है.

