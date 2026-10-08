लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस मवेशी से टकराई, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त, नंदना क्रॉसिंग के पास आधे घंटे तक खड़ी रही
लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रोका. पूरी जांच करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:51 PM IST
लखनऊ : देहरादून से चलकर लखनऊ आ रही सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार दोपहर राजधानी के बाहरी इलाके में हादसे का शिकार हो गई. बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र स्थित नंदना रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक ट्रैक पर आई गाय से ट्रेन टकरा गई. तेज रफ्तार होने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई और वंदे भारत ट्रेन का अगला हिस्सा नोज कोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
हादसे के तुरंत बाद लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रोका. इस दुर्घटना के चलते ट्रैक पर करीब आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे रेल संचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ. रेलवे की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच व आवश्यक मरम्मत के बाद ट्रेन को दोपहर 2:30 बजे गंतव्य के लिए रवाना किया.
नंदना क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा, नोज कोन क्षतिग्रस्त : रेलवे और पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देहरादून-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस सीतापुर जंक्शन से अपने निर्धारित समय पर राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. दोपहर के वक्त जैसे ही ट्रेन बख्शी का तालाब क्षेत्र के नंदना क्रॉसिंग के समीप पहुंची, अचानक एक मवेशी रेलवे ट्रैक पर आ गई. ट्रेन की गति अधिक होने के चलते टक्कर काफी जोरदार थी. इससे मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेन के इंजन का अगला सुरक्षा कवर नोज कोन टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया.
इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई ट्रेन : लोको पायलट ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाए और ट्रेन को कुछ ही दूरी पर सुरक्षित रोक लिया, जिससे बड़ा रेल हादसा टल गया. तेज झटके के साथ ट्रेन के अचानक रुकने से बोगियों में बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे. सूचना मिलते ही रेलवे कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और इंजीनियरिंग व तकनीकी कर्मचारियों की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. ट्रैक की सफाई कराने के साथ ही ट्रेन के अगले हिस्से की तकनीकी जांच की गई.
ADCP उत्तरी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि नंदना क्रॉसिंग के पास वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशी के टकराने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे थे. तकनीकी टीम द्वारा इंजन के सभी सुरक्षा मानकों और ब्रेकिंग सिस्टम की बारीकी से जांच की गई. स्थिति सामान्य पाए जाने के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे ट्रेन को लखनऊ जंक्शन/चारबाग के लिए हरी झंडी दी गई. घटना के चलते इस रूट पर कुछ देर के लिए ट्रेनों की गति नियंत्रित की गई थी, जिसके बाद रेल यातायात पूरी तरह सामान्य हो गया.
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