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​लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस मवेशी से टकराई, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त, नंदना क्रॉसिंग के पास आधे घंटे तक खड़ी रही

वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : देहरादून से चलकर लखनऊ आ रही सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार दोपहर राजधानी के बाहरी इलाके में हादसे का शिकार हो गई. बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र स्थित नंदना रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक ट्रैक पर आई गाय से ट्रेन टकरा गई. तेज रफ्तार होने के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई और वंदे भारत ट्रेन का अगला हिस्सा नोज कोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे के तुरंत बाद लोको पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रोका. इस दुर्घटना के चलते ट्रैक पर करीब आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे रेल संचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ. रेलवे की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच व आवश्यक मरम्मत के बाद ट्रेन को दोपहर 2:30 बजे गंतव्य के लिए रवाना किया.

नंदना क्रॉसिंग के पास हुआ हादसा, नोज कोन क्षतिग्रस्त : ​रेलवे और पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देहरादून-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस सीतापुर जंक्शन से अपने निर्धारित समय पर राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. दोपहर के वक्त जैसे ही ट्रेन बख्शी का तालाब क्षेत्र के नंदना क्रॉसिंग के समीप पहुंची, अचानक एक मवेशी रेलवे ट्रैक पर आ गई. ट्रेन की गति अधिक होने के चलते टक्कर काफी जोरदार थी. इससे मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रेन के इंजन का अगला सुरक्षा कवर नोज कोन टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया.