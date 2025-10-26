ETV Bharat / state

कानपुर के शिव मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति की खंडित, एक गिरफ्तार

रात में गांव के ही व्यक्ति ने की तोड़फोड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक शिव मंदिर तोड़फोड़ और मूर्तियों को अराजकतत्वों ने खंडित कर दिया गया. घटना की जानकारी होते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया. भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए और जमकर हंगमा किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से ग्रामीणों को समझा बूझाकर शांत कराया. मामले में गांव के ही एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गौरी लक्खा गांव में एक काफी पुराना शिव मंदिर है. रविवार सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे एक श्रद्धालु ने खंडित मूर्तियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तो गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी. मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना गांव में फैली तो भारी संख्या में लोग मंदिर प्रांगण में एकजुट हो गए और जमकर हंगामा करने लगे. मामले में पुलिस कर रही जांच पड़ताल. (Photo Credit; Kanpur Police)