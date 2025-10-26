कानपुर के शिव मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति की खंडित, एक गिरफ्तार
सुबह लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब घटना की जानकारी हुई. पुलिस ने मामले में गांव के ही एक आरोपी को पकड़ा है.
Published : October 26, 2025 at 3:26 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 3:41 PM IST
कानपुर : चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक शिव मंदिर तोड़फोड़ और मूर्तियों को अराजकतत्वों ने खंडित कर दिया गया. घटना की जानकारी होते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया. भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए और जमकर हंगमा किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से ग्रामीणों को समझा बूझाकर शांत कराया. मामले में गांव के ही एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
गौरी लक्खा गांव में एक काफी पुराना शिव मंदिर है. रविवार सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे एक श्रद्धालु ने खंडित मूर्तियों को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, तो गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी. मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना गांव में फैली तो भारी संख्या में लोग मंदिर प्रांगण में एकजुट हो गए और जमकर हंगामा करने लगे.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चौबेपुर पुलिस ने जांच पड़ताल की और खंडित प्रतिमा को हटवाया. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की. ग्रामीणों ने कहा, अराजक तत्वों ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है वह बेहद ही शर्मनाक और गलत है. ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में वह इस तरीके की घटना को अंजाम न दे सकें.
एसीपी बिल्हौर अमरनाथ यादव ने बताया, चौबेपुर थाना क्षेत्र में ग्राम गौरी लक्खा में मनोज बाजपेई ने अपने खेत में मंदिर का निर्माण कराया है. उनके घर से मंदिर 200 मीटर दूर है. रात में गांव के ही एक व्यक्ति ने मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शिव और नंदी की मूर्ति को खंडित कर दिया. इस संबंध में मनोज बाजपेई ने थाना चौबेपुर में नामजद तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
