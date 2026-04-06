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जशपुर बम्हनी माता मंदिर में तोड़फोड़, लोगों में फैला गुस्सा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

रविवार देर रात अज्ञात उपद्रवियों ने मंदिर परिसर में घुसकर वहां स्थापित प्राचीन मूर्तियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. कुछ मूर्तियों को उनके स्थान से उखाड़कर इधर-उधर फेंक दिया गया, जिससे मंदिर परिसर में अव्यवस्था का माहौल बन गया. इस घटना के बाद से श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है. लोगों में गुस्सा देखा रहा है.

जशपुर : आस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत धरधरी गांव स्थित प्राचीन बम्हनी माता मंदिर में असमाजिक तत्वों ने तोड़ फोड़ की है. इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है. लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सोमवार सुबह जब ग्रामीण प्रतिदिन की तरह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए. घटना की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए.विशेषकर महिलाओं में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख देखा गया. कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

घटना की सूचना मिलते ही आस्ता थाना पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे.

मौके पर एडिशनल डीएसपी सहित पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, एफएसएल की टीम द्वारा जांच की जा रही है. आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी- लाल उमेद सिंह, एसएसपी,जशपुर

आरोपियों की तलाश तेज

पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संभावित सुराग जुटाए जा रहे हैं. मौके पर एफएसएल की टीम मौजूद है. सबूत तलाशे जा रहे हैं



