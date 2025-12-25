ETV Bharat / state

नागौर: निजी स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन, जबरन घुसे युवकों ने की तोड़फोड़, तीन आरोपी डिटेन

आरोप है कि युवकों ने कहा कि वे 'सांता को नहीं देखना चाहते' और इसके बाद स्कूल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी.

Scene of the incident at the school
स्कूल में घटना के दौरान का दृश्य (Source- School CCTV Footage)
Published : December 25, 2025 at 4:11 PM IST

नागौर: क्रिसमस के मौके पर शहर के एक निजी स्कूल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ युवकों ने यहां जमकर तोड़फोड़ की. आरोप है कि डंडों से लैस होकर पहुंचे युवकों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया. स्टाफ के साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार से आए तीन युवकों को हिरासत में लिया.

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव विनय शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, कोतवाली थाना अधिकारी वेदपाल शिवराम ने बताया कि तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है.

'सांता को नहीं देखना चाहते': स्कूल संचालक के अनुसार, स्कूल में छोटे बच्चों के लिए क्रिसमस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. स्कूल को क्रिसमस थीम पर सजाया गया था. बच्चे सांता क्लॉज के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान अचानक कार में सवार होकर कुछ युवक स्कूल पहुंचे और जबरन अंदर घुस गए. युवकों ने कहा कि वे 'सांता को नहीं देखना चाहते' और इसके बाद स्कूल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी.

मारपीट और धमकाने के आरोप: स्कूल संचालक शैतानाराम चांगल ने बताया कि घटना के समय मौजूद बच्चे और स्टाफ दहशत में आ गए. बच्चे डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. युवकों ने संचालक के साथ मारपीट की और स्टाफ को धमकाया. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए था, लेकिन युवकों के इस कृत्य से बच्चों में भय का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. पुलिस ने कार में सवार तीन युवकों को मौके से हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की.

