ETV Bharat / state

नागौर: निजी स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन, जबरन घुसे युवकों ने की तोड़फोड़, तीन आरोपी डिटेन

स्कूल में घटना के दौरान का दृश्य ( Source- School CCTV Footage )