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धनबाद में ज्वेलरी दुकान पर हमला, तोड़फोड़ और मारपीट से फैली सनसनी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी के साथ मारपीट का CCTV ( Etv Bharat )

धनबाद: जिल के सदर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. बिनोद बिहारी चौक के पास हुई इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है.