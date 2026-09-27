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धनबाद में ज्वेलरी दुकान पर हमला, तोड़फोड़ और मारपीट से फैली सनसनी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

धनबाद में ज्वेलरी शॉप के अंदर तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.

DHANBAD POLICE
ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी के साथ मारपीट का CCTV (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 8:21 PM IST

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धनबाद: जिल के सदर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. बिनोद बिहारी चौक के पास हुई इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दुकान में लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है.

दुकान के कर्मचारी के साथ मारपीट

बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त शुरू हुई, जब स्कूटी से पहुंचे 3 युवकों ने दुकान के एक कर्मचारी को रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि हॉलमार्किंग के काम से जा रहे कर्मचारी के साथ पहले मारपीट की गई और उसके पास मौजूद हॉलमार्किंग से जुड़ा सामान भी ले लिया गया.

ज्वेलरी शॉप में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना (Etv Bharat)

दुकान में घुसकर तोड़फोड़

मामला बढ़ता देख तीनों अपनी स्कूटी मौके पर ही छोड़कर मौके से निकल गए. इसके कुछ देर बाद बड़ी संख्या में लोग दुकान के पास पहुंचे. दुकानदार के मुताबिक, करीब 20 से 25 लोगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस दौरान दुकान के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप हैं.

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़

अचानक हुए इस हंगामे से आसपास के इलाके में भी लोगों की भीड़ जुट गई. दुकान में लगे CCTV कैमरे में आरोपियों की गतिविधियां और तोड़फोड़ की पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है. घटना के बाद दुकानदार की ओर से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. फिलहाल मारपीट और तोड़फोड़ की वजह को लेकर दोनों पक्षों का पक्ष सामने आना बाकी है.

शिकायत मिली है, मामले की जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी: मनोज पांडेय, थाना प्रभारी, धनबाद

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ज्वेलरी दुकान पर तोड़फोड़ और मारपीट
ATTACKED INSIDE JEWELLERY SHOP

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