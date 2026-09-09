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वाराणसी की आनंद काशी आवासीय योजना: जल्द शुरू होगा पंजीकरण, VDA ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा कल्लीपुर क्षेत्र में विकसित की जा रही "आनंद काशी आवासीय योजना" की जानकारी अब आसानी से मिलेगी. वीडीए ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं. इस बहुप्रतीक्षित योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है. यह पूरी योजना काशी की पहली गेटेड सिटी के रूप में तैयार की जा रही है.

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संगम: वर्तमान में इस योजना के रेरा (RERA) पंजीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं. आनंद काशी आवासीय योजना काशी की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत से प्रेरित एक आधुनिक परियोजना है. इसमें काशी की विशिष्ट पहचान के साथ-साथ सुरक्षित और विश्वस्तरीय सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. योजना के तहत चौड़ी सड़कों का नेटवर्क, आवासीय भूखंड, पार्क, हरित क्षेत्र और वाणिज्यिक जोन बनाए जाएंगे.

गेटेड सिटी में सुरक्षा और बेहतर जीवनशैली: गेटेड सिटी के रूप में विकसित होने के कारण यहाँ सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक जीवनशैली प्रदान करना है. योजना में पंजीकरण शुरू होने की आधिकारिक घोषणा VDA जल्द करेगा.