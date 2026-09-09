ETV Bharat / state

वाराणसी की आनंद काशी आवासीय योजना: जल्द शुरू होगा पंजीकरण, VDA ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

कल्लीपुर में बन रही काशी की इस पहली गेटेड सिटी में जल्द ही पंजीकरण शुरू होने वाला है.

Photo Credit: ETV Bharat
वीडीए की आनंद काशी आवासीय योजना में जल्द शुरू होगा पंजीकरण. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा कल्लीपुर क्षेत्र में विकसित की जा रही "आनंद काशी आवासीय योजना" की जानकारी अब आसानी से मिलेगी. वीडीए ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं. इस बहुप्रतीक्षित योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने की संभावना है. यह पूरी योजना काशी की पहली गेटेड सिटी के रूप में तैयार की जा रही है.

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संगम: वर्तमान में इस योजना के रेरा (RERA) पंजीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं. आनंद काशी आवासीय योजना काशी की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत से प्रेरित एक आधुनिक परियोजना है. इसमें काशी की विशिष्ट पहचान के साथ-साथ सुरक्षित और विश्वस्तरीय सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. योजना के तहत चौड़ी सड़कों का नेटवर्क, आवासीय भूखंड, पार्क, हरित क्षेत्र और वाणिज्यिक जोन बनाए जाएंगे.

गेटेड सिटी में सुरक्षा और बेहतर जीवनशैली: गेटेड सिटी के रूप में विकसित होने के कारण यहाँ सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक जीवनशैली प्रदान करना है. योजना में पंजीकरण शुरू होने की आधिकारिक घोषणा VDA जल्द करेगा.

अनधिकृत एजेंटों से बचने की अपील: जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0542-2823305 और 8189057341 जारी किए हैं. वीडीए प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि योजना से जुड़ी जानकारी केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, प्रॉपर्टी डीलर या फर्जी एजेंट के बहकावे में न आएं. सभी अधिकारिक सूचनाएं केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट और दिए गए नंबरों से ही लें.

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में तंबाकू और गुटखा बैन, फिर भी धड़ल्ले से हो रही बिक्री; जानिए क्यों बेअसर दिख रहे सख्त कानून?

TAGGED:

VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY
VDA HELPLINE NUMBER
KALLIPUR VARANASI GATED CITY
VDA REGISTRATION UPDATE
ANAND KASHI HOUSING SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.