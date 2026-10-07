हजारीबाग के दूधमटिया से निकला वन महोत्सव 2000 गांवों तक पहुंचा, वन विभाग के लिए बना प्रेरणा का स्रोत
हजारीबाग में वन महोत्सव 2,000 गांवों तक पहुंच गया है. यहां लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं.
Published : October 7, 2026 at 4:34 PM IST
हजारीबाग: जिले के छोटे से गांव टाटीझरिया प्रखंड के दूधमटिया से निकाला वन महोत्सव 2000 गांव तक पहुंच चुका है. जंगल को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा और वृक्षों की रक्षा करने की सौगंध दूधमटिया वन महोत्सव को अलग पहचान देती है. वन महोत्सव को आस्था से जोड़ा गया. गांव के लोग वन देवी की पूजा कर वन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं. इस मेले का 31 वर्ष पूरा हो चुका है.
वृक्षों में ही संसार बसा है. कुछ इसी उद्देश्य के साथ हजारीबाग में 1999 से टाटी झरिया के दुधमटिया में वन महोत्सव शुरू किया गया. एक शिक्षक की छोटी सी पहल पूरे राज्य में अपनी पहचान बना ली है. टाटीझरिया के दूधमटिया जंगल से ही वृक्ष रक्षाबंधन की शुरुआत की गई थी. धीरे-धीरे रक्षाबंधन का कार्यक्रम कई राज्यों तक पहुंच चुका है.
जिला के टाटी झरिया प्रखंड के दूध मटिया जंगल में 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है. वन महोत्सव के दौरान रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत 1999 में शिक्षक महादेव महतो ने किया था. इन्होंने पेड़ की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी, जिसमें गांव के लोगों को गीत गाकर जागरूक किया जाता था. साथ ही ग्रामीण वृक्षों का रक्षाबंधन करते थे. यह कसम खाते थे कि वृक्ष की रक्षा करेंगे. अगर कोई काटने आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा. यह परंपरा कई राज्यों तक पहुंच चुका है.
महादेव महतो ने वन रक्षा को पूजा से जोड़ा. वन देवी की पूजा की शुरुआत की गई और बताया गया कि वनदेवी ही वन की रक्षा करती है. वन देवी की पूजा करना हर एक ग्रामीण का दायित्व है. उनकी इस पहल का असर हुआ लकड़ी तस्करों को क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा. दूध मटिया जंगल अपने प्रकृति सुंदरता के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है.
महोत्सव के दिन सबसे पहले वन देवी की पूजा की जाती है. इसके बाद रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू होता है. दूर दराज से पर्यावरण प्रेमी कार्यक्रम में पहुंचते हैं. लाल कपड़ा का टुकड़ा पेड़ में बांधकर वृक्षों की रक्षा की सौगंध लेते हैं. इस दौरान कई कार्यक्रम का भी आयोजन होता है. झारखंड सरकार वन विभाग की ओर से कई स्टाल भी लगाए जाते हैं, जो प्रकृति, पेड़-पौधों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करता है.
रांची से पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार वन महोत्सव हिस्सा लेने के लिए दूधमटिया पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह महोत्सव रंग ला रहा है. 2000 से अधिक गांवों तक यह मुहिम पहुंच चुकी है. लोग अब समझ रहे हैं कि वृक्ष है तभी उनका जीवन सुरक्षित है.
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