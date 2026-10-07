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हजारीबाग के दूधमटिया से निकला वन महोत्सव 2000 गांवों तक पहुंचा, वन विभाग के लिए बना प्रेरणा का स्रोत

वन महोत्सव ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: जिले के छोटे से गांव टाटीझरिया प्रखंड के दूधमटिया से निकाला वन महोत्सव 2000 गांव तक पहुंच चुका है. जंगल को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा और वृक्षों की रक्षा करने की सौगंध दूधमटिया वन महोत्सव को अलग पहचान देती है. वन महोत्सव को आस्था से जोड़ा गया. गांव के लोग वन देवी की पूजा कर वन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं. इस मेले का 31 वर्ष पूरा हो चुका है.