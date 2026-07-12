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बलरामपुर में वन महोत्सव: मंत्री ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा, भेलवाडीह में भव्य आयोजन

बलरामपुर: एल नीनो के असर की वजह से भारत के बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो रही है. इसकी वजह से किसान और आम आदमी दोनों परेशान हैं. लोग इस समस्या को ग्लोबल वॉर्मिंग और पेड़ पौधों की कमी से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों को पर्यावरण संरक्षण और उसकी जरूरत बताने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है. शनिवार को अभियान के तहत वन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. प्रयास आवासीय विद्यालय भेलवाडीह में इसका आयोजन हुआ. आयोजन में जिला प्रशासन के अधिकारी सहित कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए. वन मंत्री ने इस मौके पर छात्रों के साथ रुद्राक्ष का पौधा लगाया.

वन महोत्सव 2026

आयोजन में शामिल लोगों ने वनों के संरक्षण का संकल्प लिया. मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का अभियान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है.