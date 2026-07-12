बलरामपुर में वन महोत्सव: मंत्री ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा, भेलवाडीह में भव्य आयोजन
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और डीएफओ ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 12, 2026 at 11:44 AM IST
बलरामपुर: एल नीनो के असर की वजह से भारत के बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो रही है. इसकी वजह से किसान और आम आदमी दोनों परेशान हैं. लोग इस समस्या को ग्लोबल वॉर्मिंग और पेड़ पौधों की कमी से जोड़कर देख रहे हैं. लोगों को पर्यावरण संरक्षण और उसकी जरूरत बताने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है. शनिवार को अभियान के तहत वन महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया. प्रयास आवासीय विद्यालय भेलवाडीह में इसका आयोजन हुआ. आयोजन में जिला प्रशासन के अधिकारी सहित कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए. वन मंत्री ने इस मौके पर छात्रों के साथ रुद्राक्ष का पौधा लगाया.
वन महोत्सव 2026
आयोजन में शामिल लोगों ने वनों के संरक्षण का संकल्प लिया. मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वन महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का अभियान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है.
मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्याधिक दोहन हुआ है ऐसे में जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों का संरक्षण और अधिकाधिक वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है यह केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा सभी नागरिक अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और प्रत्येक घर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें: रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री
''पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन सभी की जिम्मेदारी''
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम और अपनी बेटी के नाम एक-एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चरण में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए उनका संरक्षण और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है. एक पेड़ मां के नाम-प्रकृति संरक्षण का जन आंदोलन के तहत चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया.
ग्रीन एटीएम से किया गया निःशुल्क पौधा वितरण
पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रीन एटीएम के माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया. पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है.
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