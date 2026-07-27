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रामानुजगंज वन वाटिका में वन महोत्सव, कैबिनेट मंत्री ने की शिरकत, चंदन के पौधे लगाकर प्रकृति बचाने का दिया संदेश

रामानुजगंज वन वाटिका में वन महोत्सव का आयोजन किया गया.

Van Mahotsav at Ramanujganj
रामानुजगंज वन वाटिका में वन महोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 7:23 PM IST

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बलरामपुर रामानुजगंज : वन वाटिका पार्क में वन विभाग ने वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया. इस आयोजन में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने चंदन के पौधा लगाकर आने वाले पीढ़ियों को संदेश दिया. इस कार्यक्रम में डीएफओ आलोक वाजपेयी, रेंजर दिलरूबा बानो, एसडीओपी थाना प्रभारी सहित अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल हुए.

चंदन के पौधों का हुआ रोपण
रामानुजगंज वन वाटिका में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में चंदन के चंदन प्रजाति के तीन सौ से अधिक पौधे लगाए गए. साथ ही रिंग फेंसिग कर इन पौधों के संरक्षण की व्यवस्था भी बनाई गई, ताकि चंदन के पौधे बड़े होकर वृहद रूप से इस वन वाटिका परिसर में आकर्षण का केंद्र बने.

Van Mahotsav at Ramanujganj
चंदन के पौधे लगाकर प्रकृति बचाने का दिया संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
वन वाटिका को डेवलप करने बन रही योजना इस संबंध में स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि रामानुजगंज वन वाटिका को सुंदर बनाने के लिए विभाग के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं.
चंदन के पौधे लगाकर प्रकृति बचाने का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज यहां वन वाटिका में चंदन के पौधे लगाए गए हैं. वन विभाग की तरफ से विशेष प्रयास करते हुए चंदन के तीन सौ से अधिक पौधे वन वाटिका में लगाया गया है.यहां वन वाटिका में आसपास सहित अन्य राज्यों से लोग घूमने के लिए अपने परिवार के साथ आते हैं. हमारी सोच है कि आगे इसे हम लोग आगे डेवलप करेंगे विकास के लिए प्लानिंग हम कर रहे हैं- रामविचार नेताम, कैबिनेट मंत्री


महिला समूह की बहनों को मिल रही आजीविका

कैबिनेट मंत्री नेताम ने कहा कि हमने यहां वन वाटिका डेम में वोटिंग की शुरुआत की. जिससे महिला स्व सहायता समूह की बहनों को आजीविका मिल रही है. लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है. हम इसका और विस्तार करेंगे. हम सभी को मिलकर जंगल को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए.

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VAN MAHOTSAV AT RAMANUJGANJ

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