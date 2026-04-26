ETV Bharat / state

मवेशी खोजने जंगल गए वन गुर्जर की मिली लाश, भालू के हमले की आशंका

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग के किशनपुर रेंज में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जंगल में मवेशी खोजने गए वन गुर्जर का शव संदिग्ध हालत में मिला. शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से भालू के हमले की आशंका जताई जा रही है. वहीं, वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है और परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, रैखाल खत्ता निवासी वन गुर्जर मोहम्मद आरिफ अपने मवेशियों की तलाश में 25 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे जंगल की ओर गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा. चिंतित परिजनों ने इसकी सूचना वन विभाग की नजदीकी चौकी में दी. सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी घनानंद चनियाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम, स्थानीय गश्ती दल और परिजनों के साथ मिलकर सघन सर्च अभियान चलाया गया.

बॉडी पर नोंचने और खरोंचने के गहरे निशान मिले: काफी खोजबीन के बाद रुद्रपुर बीट के प्लॉट संख्या 5 और 9 के बीच स्थित फायर लाइन में मोहम्मद आरिफ का शव बरामद हुआ. मौके पर शव की स्थिति बेहद गंभीर थी. कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरे नोंचने और खरोंचने के निशान पाए गए. प्रथम दृष्टया मामला भालू के हमले का प्रतीत हो रहा है. वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए रैखाल खत्ता पहुंचाया.