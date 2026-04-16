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तीन साल की मासूम के साथ गलत हरकत! शिकंजे में आरोपी वैन ड्राइवर

रांचीः राजधानी रांची में एक मासूम बच्ची के साथ एक वैन ड्राइवर के द्वारा अश्लील हरकत की गई है. ये मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर इरफान को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

समाज के अंदर कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिन पर विश्वास करना कभी-कभी लोगों की मजबूरी होती है. मेडिकल छात्रा के साथ उसकी ही एक सहेली के दोस्त के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. अब रांची में एक मासूम बच्ची को एक दरिंदे के द्वारा अपना शिकार बनाने की कोशिश की गई है.

रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र के एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके स्कूल वैन के ड्राइवर के द्वारा गलत हरकत की गई. बच्ची के द्वारा इशारों इशारों में अपनी मां को सारी बातें बताई, जिसके बाद मां सीधे कोतवाली थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

बच्ची के माता-पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. -पारस राणा, सिटी एसपी, रांची.

माता-पिता पहुंचे थाना, बताई पूरी कहानी