तीन साल की मासूम के साथ गलत हरकत! शिकंजे में आरोपी वैन ड्राइवर
रांची में एक बच्ची के साथ गलत हरकत के आरोप में स्कूल के वैन ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है.
Published : April 16, 2026 at 4:24 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में एक मासूम बच्ची के साथ एक वैन ड्राइवर के द्वारा अश्लील हरकत की गई है. ये मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर इरफान को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
समाज के अंदर कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिन पर विश्वास करना कभी-कभी लोगों की मजबूरी होती है. मेडिकल छात्रा के साथ उसकी ही एक सहेली के दोस्त के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. अब रांची में एक मासूम बच्ची को एक दरिंदे के द्वारा अपना शिकार बनाने की कोशिश की गई है.
रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र के एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके स्कूल वैन के ड्राइवर के द्वारा गलत हरकत की गई. बच्ची के द्वारा इशारों इशारों में अपनी मां को सारी बातें बताई, जिसके बाद मां सीधे कोतवाली थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.
बच्ची के माता-पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. -पारस राणा, सिटी एसपी, रांची.
माता-पिता पहुंचे थाना, बताई पूरी कहानी
मासूम बच्ची के मां-बाप को जब यह पता चला कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की जा रही है और आरोपी कोई और नहीं उसे स्कूल ले जाने और लाने वाला ड्राइवर ही है. इसके बाद वे भागे-भागे कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई. इस मामले को लेकर बच्ची के माता-पिता के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है.
पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई और वैन ड्राइवर इरफान को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार वैन ड्राइवर को पुलिस ने जेल भेज दिया है. बच्ची की उम्र मात्र 3 साल है ऐसे में सीडब्ल्यूसी के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई लेकिन माता-पिता के बयान रिकॉर्ड किए गए.
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