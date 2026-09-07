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दिल्ली के गगन विहार में स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटी, दो घायल; 9 बच्चे थे सवार

पुलिस ने बताया कि गगन विहार इलाके में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक वैन पलट गई, जिससे दो बच्चे घायल हो गए.

दिल्ली में स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटी
दिल्ली में स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 10:26 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन अचानक पलट गई. हादसे के समय वैन में नौ स्कूली बच्चे सवार थे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला.

डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के मुताबिक, सोमवार 7 सितंबर को दोपहर करीब 12:25 बजे PCR कॉल के माध्यम से जगतपुरी थाना पुलिस को वैन पलटने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पता चला कि नेशनल विक्टर स्कूल के नौ बच्चों को लेकर जा रही ओमनी वैन कार्करी मोड़ फ्लाईओवर, गगन विहार के पास अपने आप पलट गई.

वैन का जांच करते हुए दिल्ली पुलिस
वैन का जांच करते हुए दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)

इस हादसे में दो बच्चों को चोटें आईं. दोनों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया. एक घायल बच्चे को डॉ. हेडगेवार अस्पताल और दूसरे को कैलाश दीपक अस्पताल ले जाया गया. दोनों बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई. पुलिस ने वैन चालक की पहचान हर्ष, निवासी शाहदरा के रूप में की है. हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में जगतपुरी थाने में कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में वैन के अपने आप पलटने की बात सामने आई है. हालांकि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ हादसे के कारणों और चालक की भूमिका की भी जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

स्कूल में गिरा पंखा

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के सागरपुर इलाके स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में एक पंखा अचानक गिर गया था. इससे 8वीं कक्षा की दो छात्राएं जख्मी हो गई थी. हादसे में एक छात्रा के माथे पर गहरा घाव हो गया था. आनन-फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके माथे पर 9 टांके लगाए गए. वहीं दूसरी छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. इस घटना पर परिजनों का कहना है कि स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि आज हादसा उनकी बच्ची के साथ हुआ है, लेकिन अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो भविष्य में किसी और बच्चे के साथ इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है.

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