NH-21 पर खड़े कंटेनर में घुसी स्कूली बच्चों से भरी वैन, दो मासूम गंभीर घायल

दुर्घटना में घायल दो बच्चों को स्थानीय लोगों ने अपने वाहनों से अस्पताल पहुंचाया.

School van crashes into container
कंटेनर में घुसी स्कूली वैन (ETV Bharat Dausa)
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित बालाजी मोड़ तिराहे पर स्कूली बच्चों से भरी एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी. टक्कर इतनी तेज थी कि वैन का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे बच्चों में चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में दो स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त वैन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल: वहीं हादसे के बाद इंसानियत उस वक्त सामने आई, जब पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया. लोगों ने बिना देर किए घायल बच्चों को वैन से बाहर निकाला और निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया. वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मासूमों के परिजनों में हड़कंप मच गया. घबराए माता-पिता अस्पताल पहुंचे, जहां अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, हालांकि घायल बच्चों की हालत ने सभी को भावुक कर दिया.

दो बच्चों का इलाज जारी: डॉक्टरों के अनुसार, घायल दोनों बच्चों को सिर और अन्य जगह चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वे चिकित्सकीय निगरानी में हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि दुर्घटना के बाद कंटेनर और स्कूल वैन को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और हादसे के कारणों को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

पहले हुए हादसे: दरअसल, नेशनल हाईवे 21 पर स्थित बालाजी मोड़ पर लापरवाही के चलते यह घटना कोई पहली घटना नहीं है. बालाजी मोड़ तिराहा पहले से ही हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है. यहां सड़क किनारे खड़े रहने वाले भारी वाहन आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं. इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की अनदेखी लगातार जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी हाईवे और बालाजी मोड़ पर खड़े वाहनों की वजह से कई भीषण हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन न तो स्थायी समाधान निकाला गया और न ही सख्ती बरती गई.

