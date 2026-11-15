छठव्रतियों के लिए काफी अहम है बांस से निर्मित सूप और दउरा, जानिए इनके पीछे क्या है मान्यता
छठव्रतियों के लिए बांस से निर्मित सूप और दउरा का महत्व छठ पूजा में काफी अहम माना जाता है.
Published : November 15, 2026 at 1:30 PM IST
हजारीबाग: लोक आस्था के महापर्व में सबसे ज्यादा बिक्री बांस के सूप की होती है. बांस के सूप में ही सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है. समय बदला लेकिन यह परंपरा आज भी कायम है. माना जाता है कि बांस, वंश का प्रतीक है, वही बांस सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है.
छठ पर्व के साथ कई मान्यताओं का जुड़ाव
लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व के साथ कई मानता जुड़ी है, साथ ही यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है. इस पर्व में सबसे अधिक सूप की बिक्री होती है. बांस के बने सूप से ही छठव्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है. हजारीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी के महंत विद्यानंद दास बताते हैं, इसके पीछे यह मानता है कि बांस वंश का प्रतीक है. बांस को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र, वंश वृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है.
बांस के पात्र में अशुद्धि नहीं
बांस के पात्र में किसी प्रकार की मिलावट या अशुद्धि नहीं होती. छठ पर्व प्रकृति और कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें मिट्टी के दीयों और बांस से बने प्राकृतिक सूप और दउरा (टोकरी) का उपयोग किया जाता है.
लोक मान्यताओं में मां सीता के प्रसंग का जिक्र
वहीं लोक मान्यताओं के मुताबिक, जब मां सीता ने मुंगेर में गंगा तट पर सूर्य उपासना की थी, तब उन्होंने भी प्रकृति से प्राप्त बांस के सूप का ही उपयोग किया था. सूप बनाने का काम समाज के सबसे पिछले समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, वह सूप हर घर में पहुंचता है. इस कारण इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है.
सदियों से चली आ रही है परंपरा
छठ पर्व करने वाली महिलाएं बताती है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. उनकी मां, दादी बांस के सूप में ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देती आ रही है और इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. छठव्रती महिलाओं का यह भी कहना है कि बांस शुद्धता का प्रतीक है. कोई भी शख्स कितना भी संपन्न क्यों ना हो, वह बांस के ही सूप से भगवान भास्कर को अर्घ्य देता है.
प्रकृति के प्रति आभार है महापर्व छठ
महापर्व छठ प्रकृति के प्रति आभार, कृषि संस्कृति और सामाजिक समानता का जीवंत उदाहरण है. इस महापर्व में सोना-चांदी या पीतल जैसे महंगे धातु के बजाय बांस से बने सूप और दउरा में अर्घ्य देने की अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है.
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