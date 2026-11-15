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छठव्रतियों के लिए काफी अहम है बांस से निर्मित सूप और दउरा, जानिए इनके पीछे क्या है मान्यता

लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व के साथ कई मानता जुड़ी है, साथ ही यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है. इस पर्व में सबसे अधिक सूप की बिक्री होती है. बांस के बने सूप से ही छठव्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है. हजारीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी के महंत विद्यानंद दास बताते हैं, इसके पीछे यह मानता है कि बांस वंश का प्रतीक है. बांस को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र, वंश वृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है.

बांस से निर्मित सूप और दउरा के पीछे की मान्यता (ETV BHARAT)

बांस के पात्र में अशुद्धि नहीं

बांस के पात्र में किसी प्रकार की मिलावट या अशुद्धि नहीं होती. छठ पर्व प्रकृति और कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें मिट्टी के दीयों और बांस से बने प्राकृतिक सूप और दउरा (टोकरी) का उपयोग किया जाता है.

लोक मान्यताओं में मां सीता के प्रसंग का जिक्र

वहीं लोक मान्यताओं के मुताबिक, जब मां सीता ने मुंगेर में गंगा तट पर सूर्य उपासना की थी, तब उन्होंने भी प्रकृति से प्राप्त बांस के सूप का ही उपयोग किया था. सूप बनाने का काम समाज के सबसे पिछले समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, वह सूप हर घर में पहुंचता है. इस कारण इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है.