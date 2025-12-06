ETV Bharat / state

वर्षों से चालू होने के इंतजार में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां से चोरी हो रही कीमती उपकरण!

दुमकाः गोड्डा-दुमका की सीमा पर बने हंसडीहा स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. अस्पताल में लगे कई अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण चोर उड़ा ले गए हैं. चोरी की जानकारी उस समय हुई जब विपिन कुमार सिंह नामक स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल की जियो टैगिंग के लिए मौके पर पहुंचे. घटना की एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस बात के आकलन में जुटा है कि जिन उपकरणों की चोरी हुई है, उनकी कीमत क्या है. जबकि थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की पड़ताल की जा रही है. खास बात यह है कि वर्षों से यह अस्पताल अपने चालू होने की आस लगाए हुए है.

सभी कमरे के टूटे थे ताले

अस्पताल की जियो टैगिंग के लिए पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी विपिन कुमार सिंह ने जब मुख्य भवन का ताला टूटा देखा और अंदर प्रवेश किया तो उनके होश उड़ गए. अस्पताल में सभी कमरों का ताला टूटा हुआ था. वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट के कई उपकरण और मॉनिटर गायब मिले. इसके बाद तत्काल इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई. साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया.

बंद पड़ा हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का परिसर (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ अपनी टीम के साथ और सरैयाहाट की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रभा रानी प्रसाद ने अस्पताल का निरीक्षण किया. इस चोरी की घटना को देखकर या अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था कि अपराधी लंबे समय से यहां लगे उपकरणों को उठाकर ले जा रहे थे. लेकिन अस्पताल बंद होने की वजह से किसी को इसकी भनक नहीं लगी.