वर्षों से चालू होने के इंतजार में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां से चोरी हो रही कीमती उपकरण!

दुमका में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कीमती चिकित्सीय उपकरणों की चोरी हो रही है.

Valuable medical equipment stolen from Hansdiha Multi Specialty Hospital in Dumka
दुमका में हंसडीहा स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 9:10 PM IST

3 Min Read
दुमकाः गोड्डा-दुमका की सीमा पर बने हंसडीहा स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. अस्पताल में लगे कई अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण चोर उड़ा ले गए हैं. चोरी की जानकारी उस समय हुई जब विपिन कुमार सिंह नामक स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल की जियो टैगिंग के लिए मौके पर पहुंचे. घटना की एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस बात के आकलन में जुटा है कि जिन उपकरणों की चोरी हुई है, उनकी कीमत क्या है. जबकि थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की पड़ताल की जा रही है. खास बात यह है कि वर्षों से यह अस्पताल अपने चालू होने की आस लगाए हुए है.

सभी कमरे के टूटे थे ताले

अस्पताल की जियो टैगिंग के लिए पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी विपिन कुमार सिंह ने जब मुख्य भवन का ताला टूटा देखा और अंदर प्रवेश किया तो उनके होश उड़ गए. अस्पताल में सभी कमरों का ताला टूटा हुआ था. वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट के कई उपकरण और मॉनिटर गायब मिले. इसके बाद तत्काल इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई. साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया.

Valuable medical equipment stolen from Hansdiha Multi Specialty Hospital in Dumka
बंद पड़ा हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का परिसर (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ अपनी टीम के साथ और सरैयाहाट की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रभा रानी प्रसाद ने अस्पताल का निरीक्षण किया. इस चोरी की घटना को देखकर या अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था कि अपराधी लंबे समय से यहां लगे उपकरणों को उठाकर ले जा रहे थे. लेकिन अस्पताल बंद होने की वजह से किसी को इसकी भनक नहीं लगी.

कोविड काल में हुआ था अस्पताल का इस्तेमाल

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हंसडीहा थाना में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है. बता दें कि इस अस्पताल का निर्माण लगभग छह वर्ष पूर्व हुआ था. 2020-21 में कोरोना काल के दौरान इसका इस्तेमाल कोविड अस्पताल के रूप में किया गया था. इसके बाद से यह अस्पताल बंद पड़ा है. हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार यह मांग उठती रही थी कि इस अस्पताल को चालू किया जाए पर ऐसा हो न सका.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी और सिविल सर्जन

इस पूरे मामले पर हंसडीहा के थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इधर दुमका सिविल सर्जन डॉ कमलेश्वर प्रसाद का कहना है कि वहां के चिकित्सा प्रभारी को एफआईआर करने को कहा गया है. पूरा आकलन के बाद ही यह कहा जा सकता है कि कितने की चोरी हुई है.

DUMKA
सिविल सर्जन डॉ कमलेश्वर प्रसाद
EQUIPMENT STOLEN FROM HOSPITAL
HANSDIHA MULTI SPECIALTY HOSPITAL
THEFT AT HOSPITAL

