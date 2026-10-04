20 कोचों वाली स्पेशल ट्रेन त्योहारों पर पहुंचाएगी घर, अपने स्टेशन का जानें टाइम टेबल, वेटिंग नो टेंशन
त्योहारों पर मध्य प्रदेश के यात्रियों को राहत, वलसाड-दानापुर स्पेशल के 8-8 फेरे बढ़े, इटारसी में बदला समय. रिपोर्ट राकेश पटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:59 PM IST
नर्मदापुरम: छठ पूजा, दीपावली और शीतकालीन त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत की घोषणा की है. पश्चिम मध्य रेलवे ने वलसाड-दानापुर-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन का विस्तार करते हुए दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे बढ़ाए हैं. ट्रेन संशोधित समय-सारणी के अनुसार चलेगी. साथ ही चलथान और बारडोली स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है.
5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक हर सोमवार को चलेगी ट्रेन
गाड़ी संख्या 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को वलसाड से सुबह 8:40 बजे रवाना होगी. ट्रेन इटारसी रात 8 बजे, जबलपुर रात 11:40 बजे पहुंचेगी. इसके बाद कटनी रात 1:05 बजे और सतना रात 2:20 बजे पहुंचेगी. ट्रेन अगले दिन दोपहर 12 बजे दानापुर पहुंचेगी.
6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार ट्रेन की वापसी
गाड़ी संख्या 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल 6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को दानापुर से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी. अगले दिन ट्रेन सतना रात 1:30 बजे, कटनी सुबह 4:20 बजे, जबलपुर सुबह 6 बजे और इटारसी सुबह 10 बजे पहुंचेगी. यहां से रवाना होकर रात 9:30 बजे वलसाड पहुंचेगी.
20 कोच की रहेगी ट्रेन
स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच रहेंगे. इनमें 1 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 12 स्लीपर, 2 सामान्य श्रेणी और 2 एसएलआरडी कोच शामिल हैं.
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इन स्टेशनों पर ठहराव
दोनों दिशाओं में ट्रेन भेस्तान, चलथान, बारडोली, नंदुरबार, धरनगांव, पालधी, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी. रेलवे के अनुसार यात्री ट्रेन के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी एनटीईएस, रेल मदद 139 या रेलवन ऐप से प्राप्त कर सकते हैं.