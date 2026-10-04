ETV Bharat / state

20 कोचों वाली स्पेशल ट्रेन त्योहारों पर पहुंचाएगी घर, अपने स्टेशन का जानें टाइम टेबल, वेटिंग नो टेंशन

त्योहारों पर मध्य प्रदेश के यात्रियों को राहत ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: छठ पूजा, दीपावली और शीतकालीन त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत की घोषणा की है. पश्चिम मध्य रेलवे ने वलसाड-दानापुर-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन का विस्तार करते हुए दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे बढ़ाए हैं. ट्रेन संशोधित समय-सारणी के अनुसार चलेगी. साथ ही चलथान और बारडोली स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है.