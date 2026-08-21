दो की गर्दन काटी, एक का पैर नोंचा, कैसे आदमखोर बना बाघ? VTR में 20 दिन में 3 मौतें
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 20 दिनों में तीन लोगों की मौत से दहशत, जानिए आदमखोर बाघ के हमलों और बढ़ते मानव संघर्ष की कहानी. रिपोर्ट-दिलीप
Published : August 21, 2026 at 3:19 PM IST
बगहा : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से सटे इलाकों में बाघों की दहशत एक बार फिर बढ़ गई है. महज 20 दिनों के भीतर बाघ ने तीन लोगों को अपना शिकार बनाया. इनमें अकलू यादव, विजय हालदार और अमरावती देवी शामिल हैं. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अकलू यादव ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
जब अचानक सामने आ गया बाघ : विजय हालदार की तलाश में गांव से छह युवकों को लाठी और भाला देकर खेतों की ओर भेजा गया था. विजय सुबह काम करने के लिए खेत की तरफ गया था. खोजबीन के दौरान लोगों को जमीन पर खून, बाल और कुछ केले के धब्बे मिले, जिन पर मक्खियां मंडरा रही थीं.
झाड़ियों से आई बाघ के गुर्राने की आवाज : खोजबीन के दौरान अचानक कुछ दूरी से बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दी. इससे सभी लोग घबरा गए. कुछ ही देर बाद बाघ जंगल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद जब आसपास तलाश की गई तो एक खेत में विजय गंभीर हालत में पड़ा मिला. उसकी गर्दन पर बाघ के हमले के निशान थे और काफी खून बह चुका था. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पेड़ की छांव में आराम कर रहे अकलू पर हमला : 30 जुलाई की दोपहर करीब तीन बजे अकलू यादव घर से निकले थे. उनके बेटे रोहित यादव के मुताबिक, करीब आधे घंटे पैदल चलकर वह मालखंता सरेह पहुंचे. VTR से सटे इलाके में उन्होंने अपनी बकरियां चरने के लिए छोड़ीं और करीब 100 मीटर दूर पेड़ की छांव में आराम करने चले गए.
दस मिनट में बाघ ने दबोचा : अकलू के पेड़ के नीचे लेटने के करीब 10 मिनट बाद बाघ ने उनके पैर पर झपट्टा मारा और उन्हें झाड़ियों की ओर खींचने लगा. अकलू की चीख सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े. लोगों ने लाठी-डंडों से बाघ की पीठ और पैर पर लगातार वार किए. करीब दो मिनट तक अकलू का पैर बाघ के मुंह में रहा, आखिरकार बाघ उन्हें छोड़कर जंगल की ओर भाग गया.
पैर से मांस नोंच चुका था बाघ : घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और अकलू को इलाज के लिए बगहा अस्पताल पहुंचाया. उनके पैर की हालत बेहद गंभीर थी और कई हिस्सों में मांस बाघ नोंच चुका था. बगहा से उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया. इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई.
हमले के कुछ घंटे बाद जंगल में मिला बाघ का शव : अकलू पर हमले के करीब तीन घंटे बाद जंगल में एक बाघ का शव मिलने की सूचना सामने आई. ग्रामीणों के मुताबिक यही वह बाघ था जिसने अकलू पर हमला किया था. इसी दौरान गोरखपुर के अस्पताल में अकलू ने भी दम तोड़ दिया.
लेटे इंसान को जानवर समझ सकता है बाघ : रेंजर नसीम के मुताबिक, जब इंसान सीधा खड़ा होता है तो उसका आकार बाघ को अलग दिखाई देता है. लेकिन खेत में काम करते समय या जमीन पर झुकने और लेटने पर इंसान की लंबाई कम दिखाई देती है. ऐसी स्थिति में बाघ उसे हिरण या जंगली सूअर जैसे चार पैरों वाले जानवर के तौर पर भ्रमित कर सकता है.
''अकलू की मौत लेटे रहने के कारण हुई. ऐसा इसलिए कि जब कोई इंसान सीधा खड़ा होता है तो उसका दोनों पैर वाला ढांचा बाघ के लिए अंजना और डरावना होता है, लेकिन जैसे ही इंसान खेत में घास काटने या काम करने के लिए नीचे झुकता है, तो उसकी लंबाई कम हो जाती है. बाघ को भ्रम हो जाता है कि वह कोई चार पैरों वाला जानवर जैसे कि हिरण या जंगली सूअर इत्यादि है.''- नसीम, रेंजर, VTR
अमरावती को गर्दन से दबोचकर गन्ने के खेत में ले गया : 30 जुलाई की सुबह नौरंगिया निवासी रामायण साहनी की पत्नी अमरावती देवी खेत में खरपतवार निकालने गई थीं. परिजनों के अनुसार वह झुककर काम कर रही थीं. इसी दौरान पीछे से बाघ ने उनकी गर्दन पर झपट्टा मारा और उन्हें उठाकर पास के गन्ने के खेत में ले गया.
पति खेत पहुंचे तो गन्ने में पड़ा था शव : रामायण साहनी जब खेत पहुंचे तो अमरावती वहां नहीं मिलीं. मौके पर काफी मात्रा में खून पड़ा था. उन्होंने आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया. ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ शोर मचाते हुए गन्ने के खेत की ओर बढ़े. लोगों को आता देख बाघ वहां से भाग गया. तलाशी के दौरान अमरावती देवी मृत मिलीं.
जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे बाघ : लगातार हो रहे हमलों के बाद VTR से सटे गांवों में दहशत का माहौल है. वन विभाग की ओर से माइकिंग कराकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. ग्रामीणों को जंगल और उससे सटे खेतों में अकेले नहीं जाने तथा विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.
900 वर्ग किलोमीटर के जंगल में बढ़ रहा दबाव : एक्सपर्ट के मुताबिक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का क्षेत्र करीब 900 वर्ग किलोमीटर में फैला है. यहां बाघों की संख्या बढ़ने के साथ उनके लिए उपलब्ध क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र छोटा पड़ने के कारण बाघ कई बार अपने प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में पहुंच जाते हैं.
नर बाघों के लिए क्षेत्र कम पड़ने की चुनौती : विशेषज्ञों के अनुसार मादा बाघों के लिए उपलब्ध क्षेत्र अपेक्षाकृत पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नर बाघों के लिए बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है. क्षेत्र में बाघों की आवाजाही बढ़ने पर जंगल से सटे खेत और रिहायशी इलाकों में इंसान और वन्यजीव के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है.
इंसान का शिकार करने के बाद क्यों बढ़ता है खतरा? : वन्य जीव के जानकारों के मुताबिक किसी बाघ के इंसान पर हमला करने और मानव मांस का स्वाद लेने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि किसी बाघ को केवल एक हमले के आधार पर वैज्ञानिक रूप से 'आदमखोर' घोषित नहीं किया जाता. लगातार इंसानों को निशाना बनाने वाला बाघ मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है.
VTR में बाघों के पसंदीदा शिकार कौन-कौन से? : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक शिकार में चीतल, जंगली सूअर, सांभर, नीलगाय, गौर और बार्किंग डियर जैसी प्रजातियां शामिल हैं. चीतल को बाघों के पसंदीदा शिकार में माना जाता है, जबकि जंगली सूअर भी उनके लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं.
सांभर से लेकर गौर तक जंगल में मौजूद है प्राकृतिक आहार : सांभर बड़े आकार का हिरण है, इसलिए एक शिकार से बाघ को कई दिनों तक भोजन मिल सकता है. VTR के वाल्मीकिनगर, गौलौली और हरनाटांड़ जैसे इलाकों में गौर यानी जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं. बाघ आमतौर पर कमजोर या छोटे जानवरों को निशाना बनाने की कोशिश करता है.
बार्किंग डियर और बंदर भी बन सकते हैं शिकार : बार्किंग डियर VTR में पाई जाने वाली हिरण की एक प्रजाति है और बाघ इसका भी शिकार करते हैं. वहीं बफर जोन में रहने वाले बंदर भी कभी-कभी बाघ के शिकार बन सकते हैं, खासकर जब बाघ को पर्याप्त प्राकृतिक भोजन उपलब्ध न हो.
VTR में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर यानी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं. बाघों की संख्या में वृद्धि संरक्षण की दृष्टि से सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ जंगल के आसपास रहने वाली आबादी के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौती भी बढ़ रही है.
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