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रामायण का वैज्ञानिक पहलू: पश्चिमी दिल्ली की रामलीला में सुलझी वानर सेना की पहेली, जानें Gen-Z के सवाल

नई दिल्ली: राजधानी में शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही चारों तरफ रामलीलाओं की भव्य धूम मच गई है. लाल किला मैदान से लेकर द्वारका तक भगवान श्री राम के जीवन का मंचन किया जा रहा है. इसी बीच, पश्चिमी दिल्ली में एक बेहद अनोखी रामलीला दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग है. देशभर में जहां अधिकतर रामलीलाएं 'श्रीरामचरितमानस' पर आधारित होती हैं, वहीं यहां महर्षि वाल्मीकि रचित मूल 'रामायण' को आधार बनाया गया है. इतना ही नहीं, बीते दो वर्षों से यहां एक बेहद दिलचस्प और आधुनिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज की नई पीढ़ी (Gen-Z) और छोटे बच्चों को रामायण के गूढ़ संदेशों और संस्कारों से जोड़ना है.

इस अनूठी रामलीला में आजकल के बच्चों के मन में उठने वाले वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संशयों का निवारण बड़े ही तार्किक ढंग से किया जाता है. लव का किरदार निभा रहे कलाकार हर्षित बताते हैं कि उनका सवाल यह है कि "वानर आखिर कौन थे और रावण की 'स्प्लिट पर्सनालिटी' क्या थी?"

इस पर दादाजी बने रोहित केसरी ने नई पीढ़ी को समझाते हुए बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में जवाब दिया:

लीला के दौरान मंच पर एक बेहद मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब कुश का किरदार निभा रहे कलाकार राघव ने दादाजी बने रोहित केसरी से एक गहरा सवाल पूछा कि, "श्रीराम के जीवन से हम आज के दौर में क्या प्रेरणा ले सकते हैं?"

रोहित आगे बताते हैं कि आज के बच्चे जब रामायण देखते हैं तो भगवान राम की जीवन-यात्रा, उनकी कठिनाइयां और यहां तक कि रावण जैसा जटिल पात्र भी उन्हें बहुत आकर्षित करता है. बच्चे चाहते हैं कि उन्हें रामायण किसी पुरानी कहानी की तरह सुनाने के बजाय एक नए और प्रासंगिक तरीके से समझाई जाए, ताकि वे खुद को उससे जोड़ सकें.

इस अनोखी रामलीला में 'दादाजी' की केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार रोहित केसरी. रोहित पेशेवर तौर पर एक अभिनेता, डांसर और मॉडल हैं. पूछे जाने पर कि पोते 'लव और कुश' उनसे इस पूरी रामलीला मंचन में किस-किस तरह के सवाल पूछते हैं, तो रोहित मुस्कुराते हुए बताते हैं कि मेरे पोते लव और कुश के सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते! इनके दिमाग में हर वक्त नए-नए सवाल तैरते रहते हैं. मेरा काम एक ऐसे दादाजी का है जो आज की आधुनिक भाषा और तर्कों के साथ बच्चों को यह समझा सके कि रामायण क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए.

आयोजकों के मुताबिक, इस अनूठे प्रारूप के पीछे की सोच बेहद स्पष्ट है। जितने सीधे और तार्किक सवाल आज के बच्चों (Gen-Z) के मन में आते हैं, उतने शायद किसी वयस्क के दिमाग में भी नहीं आते. आज की पीढ़ी जानना चाहती है कि इतिहास में घटी घटनाओं के पीछे की वैज्ञानिक या सामाजिक वजहें क्या थीं, कोई पात्र किसी खास परिस्थिति में वैसा व्यवहार क्यों कर रहा था, या किसी वस्त्र का रंग वैसा क्यों था. इन्हीं सभी गहरे सवालों के जवाब देने के लिए पूरी ब्रॉडवे रामलीला को दादाजी और बच्चों के बीच एक जीवंत संवाद के रूप में ढाला गया है.

आज के डिजिटल युग में बच्चे किसी भी परंपरा को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते. वे हर बात के पीछे का कारण और पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी दिल्ली की इस ब्रॉडवे रामलीला का ताना-बाना बेहद आधुनिक तरीके से बुना गया है. इस रामलीला के मंच पर मुख्य केंद्र एक 'दादाजी' का पात्र है, जो अपने पोते लव और कुश के साथ बैठे नजर आते हैं. जब बच्चे रामायण के अलग-अलग प्रसंगों, पात्रों और घटनाओं पर मासूमियत और उत्सुकता से सवाल दागते हैं, तो दादाजी बहुत ही सरल, व्यावहारिक और आज के दौर के संदर्भों के साथ उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं.

रोहित केसरी बताते हैं कि जब आज की डिजिटल पीढ़ी दस सिर वाले रावण या वानर सेना को देखती है, तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं. मंच पर जब लव-कुश ने पूछा कि जंगलों में रहने वाले वानर क्या सच में जानवरों की तरह बंदर थे, तो 'दादाजी' ने आधुनिक मानवशास्त्र (Anthropology) और जनजातीय इतिहास के दृष्टिकोण से इसका बेहद सटीक जवाब दिया.

वनवासी समुदायों का संगठन: दादाजी ने समझाया कि वास्तव में जिन्हें 'वानर' कहा गया, वे कोई जानवर नहीं बल्कि जंगलों में रहने वाले मनुष्य ही थे. वे अलग-अलग ट्राइब्स यानी जनजातियों और समुदायों के बहादुर लोग थे.

दादाजी ने समझाया कि वास्तव में जिन्हें 'वानर' कहा गया, वे कोई जानवर नहीं बल्कि जंगलों में रहने वाले मनुष्य ही थे. वे अलग-अलग ट्राइब्स यानी जनजातियों और समुदायों के बहादुर लोग थे. वेशभूषा और फुर्ती: ये लोग जंगलों में प्रकृति और जानवरों के साथ गहरा सामंजस्य बनाकर रहते थे. वे जानवरों का अनुसरण करते थे, उनकी तरह फुर्तीले थे और सांकेतिक रूप से उनकी वेशभूषा, मुखौटे या पूँछ धारण करते थे.

ये लोग जंगलों में प्रकृति और जानवरों के साथ गहरा सामंजस्य बनाकर रहते थे. वे जानवरों का अनुसरण करते थे, उनकी तरह फुर्तीले थे और सांकेतिक रूप से उनकी वेशभूषा, मुखौटे या पूँछ धारण करते थे. श्रीराम का सामाजिक संदेश: भगवान राम ने इन्हीं वनवासी जनजातियों को प्रेम से गले लगाया, उन्हें संगठित किया और अन्याय के खिलाफ अपनी सबसे शक्तिशाली सेना बनाया.

रामलीला में लव के पत्र में हिस्सा ले रहे बाल कलाकार राघव गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके मन में भी बचपन से यही सवाल आता था कि क्या वानर सचमुच बंदर ही थे या ट्राइब्स यानी जनजातियों के लोग थे, और अब नाटक के जरिए उनका यह संशय पूरी तरह दूर हो गया है.

रावण का अजीब व्यवहार और उसकी 'स्प्लिट पर्सनालिटी'

बच्चों को रावण का किरदार बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक लगता है. ब्रॉडवे रामलीला में दादा जी और लव कुश के संवाद में इसका भी जवाब दिया गया है. कुश बने बाल कलाकार राघव बताते हैं कि रामलीला मंचन के दौरान वह दादा से सवाल करते हैं कि एक महान ब्राह्मण और प्रकांड विद्वान होने के बावजूद रावण इतना राक्षसी और क्रूर व्यवहार क्यों करता था? इस पर रोहित केसरी लव और कुश को रावण के वंश और मनोविज्ञान के जरिए स्प्लिट पर्सनालिटी का सिद्धांत समझाते हैं. रोहित केसरी बताते है कि जेन जी और जेन अल्फ़ा जेनरेशन को ध्यान में रख कर इसका बहुत अच्छा जवाब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. रावण के पिता महर्षि विश्रवा थे, जो एक बहुत बड़े विद्वान, ऋषि और ज्ञानी गुरु थे. वहीं, उसकी माता कैकसी राक्षस कुल की थीं. रावण के अंदर अपने पिता से मिला अपार ज्ञान, वेद-शास्त्रों की समझ और विद्वता थी, तो दूसरी तरफ अपनी माता के कुल से मिले राक्षसी संस्कार, अहंकार और क्रूरता भी थी. इन्हीं दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के कारण उसके व्यक्तित्व में एक खिंचाव रहता था, जिसे हम आज की भाषा में 'स्प्लिट पर्सनालिटी' कहते हैं. इसी द्वंद्व और अहंकार की वजह से महान विद्वान होने के बाद भी वह राक्षस जैसा आचरण करता था.

हम रोज़ पूजा-पाठ क्यों करते हैं - बच्चों के मन की गहराई

रामलीला के दौरान एक और बाल कलाकार हर्षित से जब उनके पसंदीदा सवाल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने आज के दौर का सबसे ज्वलंत सवाल सामने रखा कि हम लोग रोज़ पूजा-पाठ क्यों करते हैं? इस पर रामलीला के वरिष्ठ कलाकारों ने बच्चों को बहुत ही व्यावहारिक और सुंदर सीख दी. उन्होंने बताया कि पूजा-पाठ केवल कर्मकांड या हाथ जोड़ने की औपचारिकता नहीं है. दैनिक पूजा-पाठ से हमारे मन को शांति मिलती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे संस्कार मिलते हैं. जब हम अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हैं, तो उनके जीवन और आदर्शों से हमें सही रास्ते पर चलने तथा कठिनाइयों से मुकाबला करने की प्रेरणा मिलती है.

'राम-लक्ष्मण संवाद ने रुला दिया'

रामलीला के मंचन के दौरान कई ऐसे पल आते हैं जब मंच पर मौजूद कलाकार और दर्शक दोनों ही भावविभोर हो जाते हैं. रोहित केसरी ने बताया कि इस पूरी रामलीला में उनका सबसे पसंदीदा और भावनात्मक दृश्य वह है जहाँ भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अकेले में वनवास जाने का वास्तविक कारण समझाते हैं.

उस दृश्य के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि रामायण के इस हिस्से में राम जी, लक्ष्मण को समझाते हैं कि वे किसी लाचारी या मजबूरी में जंगल नहीं जा रहे हैं. वे अपने पिता राजा दशरथ के वचनों को पूरा करने, अपने कर्तव्यों को निभाने और समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने के लिए वन गमन कर रहे हैं. जब मैं मंच पर यह दृश्य निभा रहा होता हूँ, तो मैं पूरी तरह से उस भावना में डूब जाता हूँ. मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई नाटक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सचमुच मैं अपने छोटे भाई को समझा रहा हूँ। उस वक्त मेरी आँखों में वास्तविक आँसू आ जाते हैं।

लेखक और अभिनेता का अद्भुत तालमेल

इस भावनात्मक जुड़ाव का एक किस्सा साझा करते हुए रोहित ने नाटक के लेखक सौरभ मित्र का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष एक दिन शो के समाप्त होने के बाद लेखक सौरभ मित्र खुद बैकस्टेज आए और अभिनेता को गले लगाकर रो पड़े. लेखक ने भावुक होकर अभिनेता से कहा कि जिस सोच, तड़प और भावना के साथ मैंने इस दृश्य की पंक्तियां लिखी थीं, तुमने बिना मेरे एक शब्द भी समझाए, ठीक उसी भावना को मंच पर जीवंत कर दिया है. रोहित का मानना है कि किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती कि वह लेखक के लिखे शब्दों के पीछे छिपे दर्द और भाव को दर्शकों के दिलों तक सीधे पहुंचा सके.

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