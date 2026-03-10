ETV Bharat / state

अजमेर में दो युवकों से मारपीट के मामले में वाल्मीकि समाज का फूटा गुस्सा, एसपी कार्यालय का घेराव

एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे लोग ( ETV Bharat Bharatpur )

अजमेर: शहर में वाल्मीकि समाज के दो युवकों का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में वाल्मीकि समाज में गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. समाज के आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर लगे बैरिकेड्स गिरा दिए और कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए. पुलिस की ओर से लोगों को रोकने की कोशिश भी की गई. इस बीच पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने लोगों को समझाया और प्रकरण में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ. वाल्मीकि समाज ने पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि अगर पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया, तो वाल्मीकि समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे. समाज के पदाधिकारी अनिल नरवाल का आरोप है कि 2 दिन पहले धोला भाटा क्षेत्र से आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने वाल्मीकि समाज के दो युवकों का अपहरण कर लिया था. दोनों युवकों को गुलाब बाड़ी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मारपीट की गई और डराने के लिए फायर भी किया गया. साथ ही दोनों घायल युवकों को जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया. पढ़ें: दो युवकों से मारपीट मामले में लोगों ने थाने पर दिया धरना, किया हनुमान चालीसा का पाठ