ETV Bharat / state

अजमेर में दो युवकों से मारपीट के मामले में वाल्मीकि समाज का फूटा गुस्सा, एसपी कार्यालय का घेराव

वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी कि यदि अपहरण व मारपीट के आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गय तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

assault on two Valmiki youths
एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे लोग (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: शहर में वाल्मीकि समाज के दो युवकों का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में वाल्मीकि समाज में गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. समाज के आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर लगे बैरिकेड्स गिरा दिए और कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए. पुलिस की ओर से लोगों को रोकने की कोशिश भी की गई. इस बीच पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा ने लोगों को समझाया और प्रकरण में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ.

वाल्मीकि समाज ने पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि अगर पुलिस ने आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया, तो वाल्मीकि समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे. समाज के पदाधिकारी अनिल नरवाल का आरोप है कि 2 दिन पहले धोला भाटा क्षेत्र से आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने वाल्मीकि समाज के दो युवकों का अपहरण कर लिया था. दोनों युवकों को गुलाब बाड़ी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मारपीट की गई और डराने के लिए फायर भी किया गया. साथ ही दोनों घायल युवकों को जातिसूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया.

पढ़ें: दो युवकों से मारपीट मामले में लोगों ने थाने पर दिया धरना, किया हनुमान चालीसा का पाठ

वाल्मीकि समाज के घायल दोनों युवक रघुवीर और अर्जुन को आपराधिक तत्व के लोग घर के बाहर घायल अवस्था में फेंक गए. इस घटना से वाल्मीकि समाज में गहरा आक्रोश है. उनके लोगों ने एसपी से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि एएसपी ने संबंधित थाने के प्रभारी और क्षेत्र के सीओ को फोन करके तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं. इस आश्वासन के बाद ही वाल्मीकि समाज के लोग धरने से उठे. उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक यदि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो वाल्मीकि समाज अलवर गेट थाने का घेराव करेगा.

24 घंटे का दिया अल्टीमेटम: पूर्व पार्षद श्रवण टॉनी ने कहा कि शाम 5 बजे तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो वाल्मीकि समाज अलवर गेट थाने का घेराव करेगा और उसके बाद भी अगर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहती है, तो जिले भर में वाल्मीकि समाज विरोध प्रदर्शन करेगा. साथ ही सफाई व्यवस्था बंद कर दी जाएगी. टॉनी ने कहा कि वाल्मीकि समाज के दो युवकों का अपहरण कर आपराधिक तत्व के लोगों ने उनके साथ मारपीट की. साथ ही दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग भी की गई.

TAGGED:

एसपी कार्यालय का घेराव
YOUTHS ASSAULTED IN AJMER
YOUTHS KIDNAPPED
VALMIKI COMMUNITY PROTESTS
ASSAULT ON TWO VALMIKI YOUTHS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.